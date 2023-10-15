NASA, gezegenimizin güvenliğini sağlamak için Dünya'ya yaklaşan asteroitleri sürekli olarak izliyor ve inceliyor. NASA, Hubble Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere uzay teleskopları ve yer tabanlı gözlemevlerinin birleşimiyle 1.2 milyondan fazla bilinen asteroit tespit etti. Asteroitlerden kaynaklanan acil bir tehdit olmasa da olası felaketleri önlemek için onları takip etmek önemlidir.

NASA tarafından yakın zamanda keşfedilen asteroitlerden biri 2023 TC7'dir. Bu asteroit yaklaşık 48 feet genişliğinde, yani tipik bir evin büyüklüğündedir. 15 Ekim 2023'te 666,000 kilometre mesafeden Dünya'ya yakınlaşması bekleniyor. Saatte 24,510 kilometre gibi şaşırtıcı bir hızla hareket eden 2023 TC7, kendilerini Dünya'ya yaklaştıran dinamik yörüngelere sahip olduğu bilinen Aten asteroit ailesi'ne ait.

Bu asteroit ilk kez 11 Ekim 2023'te gözlemlenmiş ve son gözlemi 14 Ekim'de yapılmış olmasına rağmen, küçük boyutu nedeniyle gezegenimiz için bir tehlike olarak değerlendirilmiyor. NASA'ya göre yalnızca 492 feet'ten büyük asteroitler potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor.

2023 TC7'nin de ait olduğu Aten asteroitleri, Dünya'nın yolu ile kesişen yörüngelere sahip bir grup gök cisimidir. Toplu olarak Dünya'yı geçen asteroitler olarak bilinirler ve ilk olarak 1976'da Palomar Gözlemevi'ndeki gökbilimci Eleanor Helin tarafından keşfedilmiştir.

NASA ve diğer uzay ajanslarının asteroitleri takip etme ve inceleme konusundaki gayretli çabaları, gezegenimizin korunmasında çok önemli bir rol oynuyor. Küçük asteroitler önemli bir tehdit oluşturmasa da, Dünya'yı potansiyel tehlikelerden korumak için sürekli izleme gereklidir.

kaynaklar:

– NASA, Dünya’ya yaklaşan Asteroid 2023 TC7’yi Takip Ediyor