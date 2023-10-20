Antik Süper Derin Elmaslar Süper Kıta Oluşumuna Işık Tutuyor

Uzmanlardan oluşan uluslararası bir ekip, Brezilya ve Batı Afrika'daki madenlerdeki antik süper derin elmasları analiz ederek süper kıtaların oluşumu, stabilizasyonu ve hareketine yeni bir ışık tuttu. Süper kıta Gondwana'nın altında 650 ila 450 milyon yıl önce oluşan bu elmaslar, Dünya'daki karmaşık yaşamın ilk aşamalarında kıtaların evrimine dair değerli bilgiler sağlıyor.

Milyonlarca ila milyarlarca yıl önce oluşan elmaslar, Dünya'nın mantosu hakkında bilgi sağlayabilir. Hayatta kalabilen ve süper kıtaların yaratılışı ve yok edilmesinin eski döngülerini kaydedebilen az sayıdaki mineralden biridir. Bu süper derin elmasların analizi, daha önce bilinmeyen jeolojik süreçleri ve bunların Gondwana gibi süper kıtaların büyümesindeki rolünü ortaya çıkardı.

İsviçre'deki Bern Üniversitesi'nden Dr. Suzette Timmerman liderliğindeki uzman ekibi, Gondwana'nın derinliklerinde oluşan elmasların tarihlerini belirledi. Elmasların, süper kıtanın 650 ila 450 milyon yıl önce Güney Kutbu'nu kaplaması sırasında oluştuğunu keşfettiler. Elmaslara ev sahipliği yapan kayalar, elmas oluşumu sırasında batmayan manto malzemesini ve elmasları taşıyarak, süper kıtanın aşağıdan büyümesine etkili bir şekilde katkıda bulunarak yüzer hale geldi.

Yaklaşık 120 milyon yıl önce Gondwana parçalanmaya başladı ve bunun sonucunda Atlantik gibi günümüz okyanusları oluştu. Ana kayanın sıkışıp kalmış kalıntılarını taşıyan elmaslar, yaklaşık 90 milyon yıl önce şiddetli volkanik patlamalar sırasında Dünya yüzeyine getirildi. Bu patlamalar, bir zamanlar Gondwana'nın parçası olan Brezilya ve Batı Afrika'nın kıtasal parçalarında meydana geldi.

Bu süper derin elmasların incelenmesi, kıtaların oluşumu ve istikrarına ilişkin bilgiler sunmuş ve sonuçta Dünya'daki yaşamın erken evrimine katkıda bulunmuştur. Bu elmasların karmaşık tarihi, onların Dünya içinde dikey ve yatay olarak seyahat ederek süper kıtanın oluşumunu ve evrimini takip ettiğini gösteriyor. Bu araştırma, elmasların kıtaların büyümesini ve hareketini anlamadaki tamamlayıcı rolünü vurgulamaktadır.

Yeni bir izotop laboratuvarı ve metodolojilerinin geliştirildiği Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi'nde elmas kalıntılarına ilişkin deneyler ve analizler devam ediyor. Araştırma, kıtaların nasıl geliştiğine ve hareket ettiğine, ayrıca bunların Dünya'daki yaşamın gelişimi ve sürdürülebilirliği açısından önemine ilişkin anlayışımızı geliştirmeyi amaçlıyor.

kaynaklar:

– “Süper derin elmaslar süper kıta döngüsü ve batma bölgeleri hakkında bilgi ortaya koyuyor” – Phys.org

– “Sublitosferik elmas çağları ve süper kıta döngüsü” – Doğa