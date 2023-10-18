Işıkla İlgili Yeni Anlayışları Ortaya Çıkarmak İçin 350 Yıllık Bir Teoremi Kullanmak

Stevens Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, ışık dalgalarının yeni özelliklerini ortaya çıkarmak için, başlangıçta sarkaçlar ve gezegenler gibi fiziksel nesnelerin davranışlarını tanımlamak için kullanılan 350 yıllık bir teoremi kullandılar. Araştırmacılar, ışığın yoğunluğunu fiziksel kütleye eşdeğer olarak ele alarak ve bunu yerleşik mekanik denklemlerin uygulanabileceği bir koordinat sistemi üzerinde haritalandırarak, bir ışık dalgasının kuantum olmayan dolaşıklık derecesi ile polarizasyon derecesi arasında doğrudan bir korelasyon keşfettiler.

Işığın dalga mı, parçacık mı, hatta kuantum düzeyinde aynı anda her ikisi mi olduğu konusunda devam eden tartışmada, Stevens Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar bu iki bakış açısı arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardılar. Araştırmacılar, daha önce fiziksel nesnelerin hareketini açıklamak için kullanılan 350 yıllık bir mekanik teoremi kullanarak, ışık dalgalarının karmaşık davranışlarını açıklayabildiler.

Stevens'ta fizik profesörü olan Xiaofeng Qian liderliğindeki araştırma, bir ışık dalgasının kuantum dışı dolaşıklık derecesinin, polarizasyon derecesi ile doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi. Bir özelliğin seviyesi yükselirken diğeri düşer, bu da dolaşıklık seviyesinin kutuplaşma seviyesinden çıkarılmasına ve bunun tersinin de mümkün olmasına olanak tanır. Bu bulgu, genlikler, fazlar ve korelasyonlar gibi optik özelliklerin, ışık yoğunluğunun daha basit ölçümlerinden çıkarılabileceğini göstermektedir.

Stevens Teknoloji Enstitüsü'ndeki ekip, bir nesneyi döndürmek için gereken enerjinin o nesnenin kütlesine ve dönme eksenine nasıl bağlı olduğunu açıklamak için 1673'te Christiaan Huygens tarafından geliştirilen bir mekanik teoremi kullandı. Işık dalgalarının kütlesi olmasa da, araştırmacılar yoğunluklarını kütleye eşdeğer olarak yorumladılar ve ardından bu ölçümleri Huygens'in mekanik teoremi kullanılarak analiz edilebilecek bir koordinat sistemi üzerine eşleştirdiler. Araştırmacılar, bir ışık dalgasını mekanik bir sistemin parçası olarak görselleştirerek, özellikleri arasındaki yeni bağlantıları, özellikle de dolaşma ve polarizasyon arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı başardılar.

Bu özellikler arasındaki ilişkinin anlaşılması, optik ve kuantum sistemlerin incelikli ve ölçülmesi zor özelliklerinin, ışık yoğunluğunun daha basit ölçümlerinden çıkarılmasına olanak tanıdığından, pratik sonuçlara sahip olabilir. Ek olarak bu araştırma, kuantum dalga sistemlerinin karmaşık davranışlarını simüle etmek ve daha iyi anlamak için mekanik sistemlerin kullanılabileceğini öne sürüyor.

Sonuç olarak bu çalışma, 350 yıllık bir mekanik teoremin uygulanmasının, ışık dalgaları ve özellikleri hakkında nasıl yeni bilgiler sağladığını göstermektedir. Görünüşte ilgisiz fiziksel yasalar arasındaki temel bağlantıları tanıyarak bu araştırma, dünyaya dair anlayışımızı basitleştirme ve kuantum fenomeni hakkındaki bilgimizi geliştirme potansiyeline sahiptir.

Referans: Xiao-Feng Qian ve Misagh Izadi, Fiziksel İnceleme Araştırması, 17 Ağustos 2023 tarafından yazılan "Tutarlılık optiği ve klasik mekanik arasında köprü kurmak: Genel bir ışık polarizasyonu-dolaşma tamamlayıcı ilişkisi".