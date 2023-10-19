STS-58: Uzayda Yaşam Bilimleri Araştırması Yürütmek

18 Ekim 1993'te Columbia uzay mekiği, STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2) görevine başladı. Bu görev, bir dizi ileri deney yoluyla uzay uçuşuna fizyolojik adaptasyon anlayışını ilerletmeyi amaçlıyordu. STS-58'in yedi kişilik mürettebatı, Komutan John E. Blaha, Pilot Richard A. Searfoss, Yük Komutanı Dr. M. Rhea Seddon, Görev Uzmanları William S. McArthur, Dr. David A. Wolf, Shannon M. Lucid'den oluşuyordu. ve Yük Uzmanı Dr. Martin J. Fettman.

Misyonun temel amacı, uzay uçuşuna verilen fizyolojik tepkiler hakkında fikir edinmek için kardiyovasküler, pulmoner, düzenleyici, nörovestibüler ve kas-iskelet sistemlerini incelemekti. Mürettebat, 14 gün boyunca 14 deney gerçekleştirdi; bunların sekizinde astronotlar test konusu olarak kullanıldı ve geri kalan altısında laboratuvar fareleri kullanıldı.

Baş araştırmacıların bilime geri dönüşünü optimize etmek için, aşırı talep gören orijinal Spacelab-4 görevi iki göreve bölündü. Bu STS-58 görevine ikinci kısım olarak SLS-2 adı verildi. Önceki SLS-1 görevi Haziran 1991'de gerçekleştirilmişti ve yedi kişilik bir ekip tarafından yürütülen dokuz deneyi içeriyordu.

Uzay mekiği Columbia, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanarak ömrünün 15'inci fırlatılışını gerçekleştirdi. Mürettebat, mekiğin yük bölmesine monte edilen Spacelab modülünde çalışıyordu. Bu modül Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilmiş ve daha önceki görevlerde de kullanılmıştı.

STS-58 üzerindeki deneyler, mürettebat üyelerinin hem görev öncesinde hem de görev sırasında kapsamlı verileri toplamasını ve analiz etmesini gerektirdi. Örneğin Lucid ve Fettman, ağırlıksızlığın merkezi venöz basınç üzerindeki etkisini doğrudan ölçmek için kol damarlarından kalplerine kateterler yerleştirdiler. Mürettebat ayrıca astronotların ağırlıksızlıktaki algısını ve reflekslerini ölçmek için renkli noktalara sahip dönen bir kubbe ve dönen bir sandalye kullanarak duyusal motor adaptasyonu üzerinde çalıştı.

Mürettebat, bilimsel deneylere ek olarak, Uzatılmış Süreli Orbiter Tıbbi Programına katılmak ve Mekik Amatör Radyo Deneyi aracılığıyla yerdeki insanlarla iletişim kurmak gibi başka faaliyetlerde de bulundu. Ayrıca aşağıdaki Dünya'nın 4,000'den fazla fotoğrafını çekme fırsatını da değerlendirdiler.

Genel olarak STS-58 misyonu, uzayda yürütülen yaşam bilimleri araştırmalarında önemli bir kilometre taşıydı. Uzay uçuşuna fizyolojik adaptasyona dair değerli bilgiler sağladı ve bu alanda gelecekteki misyon ve deneylerin önünü açtı.

kaynaklar:

-NASA

- Avrupa Uzay Ajansı