Yeni Çalışma, Golf ve Yürüyüşün Yaşlı Yetişkinlerde Bilişsel İşlevi Geliştirdiğini Gösteriyor

BMJ Açık Spor ve Egzersiz Tıbbı'nda yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, 18 delikli golf turuna katılmanın veya 6 km'lik Kuzey disiplini yürüyüşünü veya düzenli yürüyüşü tamamlamanın yaşlı yetişkinlerde anlık bilişsel işlevi önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koyuyor. Doğu Finlandiya Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi ve ETH Zürih'ten uluslararası bir ekip tarafından yürütülen araştırma, üç spesifik aerobik aktivitesinin sağlıklı yaşlı bireylerde biliş ve ilişkili biyolojik tepkiler üzerindeki doğrudan etkilerini araştırmayı amaçladı.

Çalışmaya 25 yaş ve üzeri 65 yaşlı yetişkin golfçü katıldı. Katılımcılar üç farklı akut aerobik egzersizi gerçekleştirdiler: 18 delikli golf turu, 6 km'lik batonlu yürüyüş seansı ve 6 km'lik normal yürüyüş seansı. Her egzersiz, katılımcıların tipik yürüme hızlarını koruduğu gerçek yaşam ortamında gerçekleştirildi.

Bilişsel işlev, dikkati, işlem hızını ve görev değiştirme yeteneğini değerlendiren İz Sürme Testi (TMT) A ve B kullanılarak ölçülmüştür. Ek olarak, egzersizin bilişsel faydalarını yansıttığına inanılan beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) ve katepsin B (CTSB) düzeylerini izlemek için kan örnekleri toplandı. Kondisyon izleme cihazları egzersize özel verileri kaydederken, bir EKG sensörü kalp atış hızını izliyordu.

Sonuçlar, her üç aktivitenin de (18 delikli golf, 6 km batonlu yürüyüş veya 6 km normal yürüyüş) TMT-A testiyle ölçülen dikkat ve işlem hızı gibi alt bilişsel işlevleri iyileştirdiğini ortaya çıkardı. Kuzey yürüyüşü ve düzenli yürüyüş, TMT-B testiyle ölçülen gelişmiş yürütücü işlevlerle özellikle ilişkilendirildi.

Bu bulgular, yaşlı yetişkinlerde bilişsel işlevlerin sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde golf ve yürüyüş gibi yaşa uygun aerobik egzersizin önemini vurgulamaktadır. Altta yatan mekanizmaları daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da önceki çalışmalar, egzersizin potansiyel bilişsel faydalara sahip olabileceğini ve bilişsel gerilemeyle mücadelede bir strateji olabileceğini de öne sürdü.

SSS:

Soru: Araştırmaya kaç katılımcı katıldı?

C: Araştırmaya 25 yaş ve üzeri 65 sağlıklı, yaşlı golfçü katıldı.

S: Hangi bilişsel işlevler ölçüldü?

C: Araştırmada dikkat ve işlem hızı (TMT-A testi) gibi daha düşük bilişsel işlevler ve görev değiştirme yeteneği (TMT-B testi) gibi daha zorlu yönetici işlevler ölçüldü.

S: Beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) ve katepsin B (CTSB) seviyeleri üzerinde herhangi bir anlamlı etki var mıydı?

C: BDNF ve CTSB seviyeleri üzerinde anlamlı bir etki gözlenmedi.