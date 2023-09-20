Dünya'ya Yaklaşan 5 Asteroit: Boyut, Hız ve Uzaklık Ayrıntıları Ortaya Çıktı

NASA, şu anda Dünya'ya doğru hızla yaklaşan ve önümüzdeki günlerde yakın yaklaşımlarda bulunacak beş asteroit tespit etti. Bu asteroitlerin boyutları ve hızları farklılık gösteriyor; içlerinden biri neredeyse bir bina büyüklüğünde. İşte bu uzay kayalarının her biri hakkında önemli ayrıntılar.

Asteroit 2023 SN1: 15 feet genişliğindeki bu asteroit şu anda Dünya'ya doğru yol alıyor ve 20 Eylül'de çok yakından geçecek. Saatte 58,306 kilometre hızla gidiyor. Bu asteroitin en yakın yaklaşımı sadece 332,000 kilometre olacak ki bu, Ay'a olan mesafeden bile daha yakın.

Asteroit 2023 RP9: Yaklaşık 90 feet genişliğindeki Asteroid 2023 RP9 da Dünya'ya doğru ilerliyor ve en yakın yaklaşımına 20 Eylül'de ulaşacak. Saatte 47,678 kilometre gibi olağanüstü bir hızla hareket ediyor ve Dünya'yı yalnızca 881,000 kilometre ıskalayacak.

Geriye kalan üç asteroit kaynak makalede ayrı ayrı tanımlanmadı ancak boyut, hız ve Dünya'ya yakınlık açısından benzer özelliklere sahip olmaları muhtemel.

Asteroitlerin bu yakın yaklaşmaları, gezegenimize yaklaşma şansı olan uzay nesnelerinin izlenmesinde gereken sürekli dikkatin bir hatırlatıcısıdır. NASA ve dünyanın dört bir yanındaki diğer uzay ajansları, erken tespit ve gerekirse potansiyel etki azaltma stratejileri sağlamak için asteroitleri ve diğer gök cisimlerini sürekli olarak takip ediyor.

Bu asteroitler Dünya'ya nispeten yakın yaklaşırken, hesaplanan yörüngeleri önemli bir çarpışma tehdidi göstermediğinden şu anda endişelenecek bir neden olmadığını belirtmek önemlidir. Bu karşılaşmalar, bilim adamlarına bu uzay kayalarını yakından incelemeleri ve onların bileşimleri ve davranışları hakkındaki anlayışımızı geliştirmeleri için değerli fırsatlar sunuyor.

kaynaklar:

– NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)