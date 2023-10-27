Yüksekte Yaşayan Omurgalıların Hayatta Kalmasına İlişkin Yeni Bilgiler

And Dağları'ndaki Llullaillaco yanardağının zirvesinde canlı yaprak kulaklı farelerin keşfi, omurgalı yaşamının sınırları hakkındaki önceki varsayımları yerle bir etti. Araştırmacılar mumyalanmış farelerin bu zirvelerin dondurucu sıcaklıklarında bulunduğunu uzun zamandır biliyordu ancak onların orada mı yaşadıkları yoksa sadece ziyaret mi ettikleri belli değildi. Ancak son araştırmalar, bu küçük memelilerin yalnızca bu aşırı irtifalarda yaşamakla kalmayıp, bu tür zorlu ortamlarda gelişmeye adapte olduklarını da gösterdi.

Bilim adamları başlangıçta mumyalanmış farelerin İnkalar tarafından yürütülen kurban ritüellerinin bir parçası olabileceğini öne sürdüler. Ancak korunmuş kemirgenlerin tarihleme analizi onların nispeten genç olduğunu ortaya çıkardı ve eski uygarlıklar tarafından kasıtlı olarak taşınma ihtimalini dışladı. Bunun yerine yaprak kulaklı farelerin yanardağ zirvelerinin soğuk ve kuru koşulları nedeniyle doğal olarak mumyalandığına inanılıyor.

2013 yılında canlı bir farenin 20,360 feet yükseklikteki Llullaillaco yanardağında karlı bir alanda hızla koştuğu ve yeni bir rekor kırdığı gözlemlendi. Araştırmacılar 2020'de geri döndüler ve deniz seviyesinden 22,100 fit yükseklikteki şaşırtıcı zirvede bulunanlar da dahil olmak üzere daha fazla canlı fareyi başarıyla yakaladılar. Bu, şimdiye kadar bir omurgalının bulunduğu en yüksek noktayı işaret ediyordu; çünkü kuşlar daha yükseğe uçabiliyor ancak bu yükseklikleri sürdüremiyor.

Şiddetli rüzgarlar, bitki örtüsü eksikliği ve önemli ölçüde azalmış oksijen seviyeleri ile karakterize edilen bu yanardağ tepelerinin zorlu ortamının, memeliler için uygun olmadığına inanılıyordu. Ancak son araştırmalar bunun aksini kanıtladı. Bilim insanları, Llullaillaco'dan ve 19,700 feet'in üzerindeki diğer komşu yanardağlardan yüzlerce mumyalanmış ve canlı yaprak kulaklı fare topladı.

Araştırmacılar, yüksek yerlerde yaşayan farelerin genomlarını daha düşük rakımlarda yaşayanlarla karşılaştırarak, bu aşırı yüksekliklerdeki farelerin yakından ilişkili olduğunu doğruladılar. Bu onların sadece üremekle kalmayıp aynı zamanda geçici ziyaretçiler olmak yerine orada ikamet ettiklerini de gösteriyor. 19,700 feet'in üzerindeki kemirgen yuvalarının varlığı da bu sonucu desteklemektedir.

Mumyalanmış farelerin gizemi çözülürken, bu küçük memelilerin soğuk ortamlarında hayatta kalmalarını sağlayan spesifik adaptasyonlara ilişkin sorular hala devam ediyor. Dahası, bu tür aşırı koşullarda beslenmeleri ve sıcak kalma mekanizmaları henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Gözlem ve analiz için yüksek irtifa farelerinden oluşan bir koloninin kurulması da dahil olmak üzere devam eden çalışmalar, bu gizemleri çözmeyi amaçlıyor.

FAQ

Soru: Yaprak kulaklı fareler yalnızca yanardağ zirvelerinde mi yaşıyor?

C: And Dağları'ndaki yanardağ zirvelerinde yaprak kulaklı fareler bulundu, ancak araştırmacılar onları Puna de Atacama bölgesindeki diğer yüksek zirvelerde de keşfettiler.

Soru: Yaprak kulaklı fareler bu kadar yüksek rakımlarda nasıl hayatta kalıyor?

C: Yaprak kulaklı fareler, yüksek rakımlı habitatlarının zorlu koşullarına uyum sağlamıştır. Spesifik mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılmamış olsa da, devam eden araştırmalar hayatta kalma stratejilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Soru: Yaprak kulaklı fareler bu kadar yüksekte yaşayabilen tek omurgalılar mıdır?

C: Yaprak kulaklı fareler şimdiye kadar keşfedilen en yüksekte yaşayan omurgalılardır. Kuşlar daha yükseğe uçabilirler ancak bu yükseklikleri yaşam alanı olarak sürdüremezler.

Soru: Yaprak kulaklı fareler neden doğal yollarla mumyalanır?

C: Yanardağın zirvelerindeki soğuk ve kuru koşullar, yaprak kulaklı farelerin doğal mumyalanmasına katkıda bulunuyor. Bu koşullar cesetleri ayrıştırmak yerine korur.

Soru: Bu araştırmanın önemi nedir?

C: Bu araştırma, omurgalı yaşamının sınırlarıyla ilgili önceki varsayımları sorguluyor ve memelilerin aşırı ortamlara uyum sağlama yetenekleri konusunda değerli bilgiler sağlıyor. Dünyadaki yaşamın dayanıklılığı ve çeşitliliğine ilişkin anlayışımızı genişletir.