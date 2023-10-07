Gökyüzünde Ay, Venüs, Jüpiter ve Satürn'ün Gözlemlenmesi

Bu makale Venüs, Jüpiter ve Satürn'ün konumları ve hareketleri de dahil olmak üzere güncel gökyüzü olaylarının bir özetini sunmaktadır.

Sabah gökyüzünde, güneş doğmadan önce doğu-güneydoğuda parlak Venüs görülebiliyor. Şu anda güneş doğmadan önceki maksimum yükseliş aralığında ve bu da 6 Kasım'a kadar sürecek. Güneş doğmadan bir saat önce Venüs, doğu-güneydoğu ufkunun 30° üzerindedir ve Aslan takımyıldızının önünden doğuya doğru hareket etmektedir. Aslan takımyıldızının en parlak yıldızı olan Regulus'un sol alt tarafında 20°'den daha az bir mesafede bulunur. Ancak gökyüzünde parlak bir ayın varlığı nedeniyle bu, bir haftadan fazla bir süre boyunca Leo'nun yıldızlarını dürbün yardımı olmadan görebileceğiniz son sabah olabilir.

Öte yandan Jüpiter batı gökyüzünde, Venüs'ten 20°'den daha az yukarıda ve 125°'den daha yüksek bir açıda bulunabilir. Venüs ile Jüpiter arasındaki uçurum her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Ayrılık 180°'ye ulaştığında Venüs yükselirken Jüpiter batacak. Bu 10 Aralık'ta gerçekleşecek. Daha sonra Venüs yükselmeden önce Jüpiter batacak.

Akşam gökyüzünde, Satürn gün batımından sonra güney-güneydoğu ufku üzerinde görülebilmektedir. Venüs veya Jüpiter kadar parlak olmasa da yine de gökyüzündeki en parlak yıldız benzeri cisimlerden biridir. Satürn ufkun yaklaşık 30° üzerinde bulunabilir ve Fomalhaut yıldızının yaklaşık 20° üzerindedir.

Gece boyunca Jüpiter, Satürn ve Ay, Dünya'nın dönüşü nedeniyle daha batıda görünecek. Satürn, gün batımından üç saatten kısa bir süre sonra güney gökyüzünde olacak ve Venüs'ün yükselişinden bir saat önce batacak. Gece yarısı yaklaşırken Jüpiter güneydoğuda olacak ve güneş doğmadan önce batı gökyüzünde bir kez daha görülebilecek.

Ay'ı, Venüs'ü, Jüpiter'i ve Satürn'ü gökyüzünde gözlemlemek büyüleyici bir göksel deneyim sağlayabilir. Gece gökyüzünde hareket eden ve etkileşime giren bu güzel gök cisimlerine tanık olma fırsatını kaçırmayın.

kaynaklar:

– ABD Deniz Gözlemevi'nin MICA bilgisayar programı