Güneş Tutulması ve Sabah Gezegenleri

14 Ekim 2023'te batı yarımkürede bir güneş tutulması gözlemlenecek. Bu tutulma sırasında parlak Venüs ve Jüpiter de gün doğumundan önce görülebilecek. Tutulma Oregon kıyı şeridinde başlayacak ve Nevada, Utah, Colorado, Arizona, New Mexico, Teksas ve Meksika Körfezi boyunca doğuya doğru devam edecek. Tutulma yolundaki gökyüzü gözlemcileri, ayın güneşi tam olarak örtmediği ve ayın etrafında bir ışık halkası oluşturduğu halkalı veya “ateş halkası” tutulmasına tanık olacaklar.

Ana gölgenin dışında gökyüzü gözlemcileri yoldan uzaklıklarına bağlı olarak parçalı bir tutulma yaşayacaklar. Chicago'da ay güneşin %54'ünü kaplayacak, Phoenix'te ise güneşin %85'i kaplanacak. Tutulmayı gözlemlemenin en iyi yolu, güneşi bir teleskop veya dürbün aracılığıyla bir ekrana yansıtmaktır. Diğer bir yöntem ise beyaz bir ekranda tutulmanın görüntüsünü oluşturmak için alüminyum folyoya açılan küçük bir delik gibi kullanmaktır. Bir ağacın üst üste binen yaprakları aynı zamanda yere birden fazla tutulma görüntüsü yansıtan doğal iğne delikleri de oluşturabilir.

Bu tutulma, 8 Nisan 2024'te Kuzey Amerika'nın büyük bir kısmından görülebilecek olan tam güneş tutulmasının habercisidir. Yaklaşan bu tutulma, Ay'ın Dünya'ya en yakın nokta olan yerberi noktasına gelmesinden bir günden kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Sonuç olarak Ay, güneş diskini tamamen kaplayacak ve güneşin koronasını ortaya çıkaracak.

Tutulmanın yanı sıra sabah ve akşam gökyüzünde ilginç gök olayları da yaşanıyor. Güneş doğmadan önce parlak Venüs, Leo'nun en parlak yıldızı Regulus ile birlikte doğu gökyüzünde görülebiliyor. Venüs yavaş yavaş doğuya doğru ilerliyor ve yakında Aslan burcundaki bir başka yıldız olan Rho Leonis'in yanından geçecek. Jüpiter ise gün doğumundan önce batı gökyüzünde Hamal ve Menkar yıldızlarının yakınında görülebilir. Güneş battıktan sonra güneydoğuda görülebilen Satürn, Venüs ve Jüpiter kadar göz kamaştırıcı olmasa da yine de etkileyici bir manzara.

kaynaklar:

– “Güneş Tutulması ve Sabah Gezegenleri” (kaynak makale)