Parlak Sabah Gezegenleri Orion Bölgesini Aydınlatıyor

Sabahın erken saatlerinde gökyüzünde iki parlak gezegen, Venüs ve Jüpiter, Samanyolu'nun göz kamaştırıcı Orion bölgesinin iki yanında yer alıyor. Sabah Yıldızı olarak da bilinen Venüs, doğu-güneydoğuda doğu ufkunun yaklaşık 30° üzerinde, Aslan takımyıldızındaki Regulus yıldızının hemen altında görülebilir. Yıldız alanına doğru doğuya doğru ilerleyen Venüs, Regulus ile geriye doğru bir soru işareti şekli oluşturarak "Aslan Orağı"nın ana hatlarını oluşturur. İnce bir şerit gibi görünen hilal, doğu ufkunun yaklaşık 10° yukarısında, kuyruk yıldızının sağ alt tarafında yer alıyor.

Gökyüzünün diğer tarafında ise Jüpiter gün doğumundan önce batı-güneybatı yönünde yükseliyor. Koç takımyıldızının en parlak yıldızı Hamal'ın solunda, gökyüzünün yaklaşık yarısında görülebiliyor. Boğa burcunun bir parçası olan Ülker yıldız kümesi, Jüpiter'in yaklaşık 18° yukarısında yer alır ve Orion bölgesinin batı kenarında yer alır. Bölgenin amiral gemisi takımyıldızı Orion, parlak yıldızlar Betelgeuse ve Rigel'i de içerecek şekilde batı-güneybatı yönünde yarı yolda görülebiliyor.

Orion takımyıldızı, orta kuzey enlemlerinden görülebilen en parlak on yıldızdan altısını içerir. Gece gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius, güney gökyüzünde 30°'nin üzerinde, güney ana yönünün biraz doğusunda bulunabilir. Canis Minor'un bir parçası olan Procyon, Sirius'un sol üst kısmında gökyüzünün yarısında belirerek Betelgeuse ve Procyon ile Kış Üçgeni olarak bilinen bir eşkenar üçgen oluşturur.

Bu gök harikalarını teleskopla gözlemlemek isteyenler için Satürn gün batımından sonra güneydoğu gökyüzünde bulunabilirken, Mars görülemez ve güneşten yaklaşık otuz dakika sonra batar. Satürn, Venüs veya Jüpiter kadar parlak olmasa da teleskopla halkalarıyla rahatlıkla görülebilir. Jüpiter gün batımından yaklaşık bir saat sonra yükseliyor ve gece yarısı yaklaşırken doğu ufkunun 10° üzerinde görülebiliyor.

Parlak yıldızları, yıldız kümeleri ve Avcı kuşağının altında yeşilimsi puslu bir yama gibi görünen ünlü Orion Bulutsusu ile Orion bölgesi, dürbün kullanarak keşfedilecek büyüleyici bir manzaradır. Akşamın erken saatlerinde Pleiades gökyüzünde görünürken, kışın başlarında Orion bölgesi gün batımından sonra doğu gökyüzünde gözlemlenebilir. Mevsimler değiştikçe Orion gökyüzünde hareket ediyor ve sonunda yaz sabahlarının erken saatlerinde doğudaki gökyüzüne geri dönüyor.

kaynaklar:

– ABD Deniz Gözlemevi'nin MICA bilgisayar programı