Kasım 2023'teki Gökyüzü: Venüs, Jüpiter ve Satürn

Kasım 2023'te, sabahın erken saatlerinde gökyüzüne bakanlar, hilal ve Venüs'ten oluşan güzel bir manzarayla karşılaşacak. Gün doğumundan yaklaşık bir saat önce, %30'u aydınlanan hilal, güneydoğu gökyüzünde yarı yolda görülebiliyor. Parlak Venüs, ay küresinin sağ üst tarafında 20°'nin üzerinde parlak bir şekilde parlıyor. Dürbün kullananlar için, Aslan'ın kuyruğu Denebola, ayın yaklaşık 16.0° sol alt kısmında görülebilir.

Önümüzdeki birkaç sabah Venüs, ay ve Zaniah yıldızı (Eta Virginis olarak da bilinir) aynı görüş alanında görünecek. Gözlemciler, Venüs'ün Zavijava'dan uzaklaşıp Zaniah'a yaklaşırken ayın yavaş yavaş Venüs'e yaklaştığını görebilirler. Ayın 13'ünün sabahı Venüs Zaniah'ın yanından geçecek. Dürbün kullanarak Venüs'ün yanındaki uzak yıldız alanını da gözlemleyebilirsiniz.

Ek olarak izleyiciler, Dünya'nın okyanuslarından, bulutlarından ve karasından yansıyan güneş ışığının neden olduğu Ay'daki dünya ışığını da arayabilirler. Bu fenomen ayın gece kısmını yumuşak bir şekilde aydınlatarak güzelliğine katkıda bulunuyor.

Bir diğer öne çıkan gezegen Jüpiter akşam gökyüzünde görülebiliyor. Batıda alçaktır ve battıkça sönükleşir. Atmosferdeki karartma ve bulanıklaştırma etkilerine rağmen Jüpiter, Satürn'ün aksine batana kadar görünür kalır.

Satürn'den bahsetmişken, gün batımından yaklaşık bir saat sonra güney-güneydoğuda 30°'nin üzerinde bir açıyla bulunabilir. Yavaş yavaş Kova burcunun önünden doğuya doğru hareket ediyor ve şu anda Oğlak burcunun kuyruğu Deneb Algedi'nin yaklaşık 6.7° sol üst tarafında konumlanıyor. Satürn yavaş yavaş Kova burcunun bacağı Skat'a ve Lambda Aquarii'ye doğru ilerliyor. Fomalhaut da görülebilmektedir; Satürn'ün kabaca 20° sol alt tarafında ve ufkun yaklaşık 15° yukarısında yer almaktadır. Satürn, gün batımından sonra batı-güneybatı yönünde batmadan önce birkaç saat boyunca görülebilir.

Özetle Kasım 2023, gökyüzü tutkunlarına gün doğumundan önce sabahın erken saatlerinde gökyüzünde hilal ve Venüs'ü gözlemleme fırsatı sunuyor. Ayrıca akşam saatlerinde Jüpiter ve Satürn rahatlıkla görülebilmektedir. O halde dürbünlerinizi kapın ve bu ay nefes kesici bir gök gösterisine hazır olun!

Tanımlar:

- Earthshine: Ayın karanlık kısmını aydınlatan, Dünya'dan yansıyan güneş ışığı.

– Denebola: Aslan takımyıldızında bulunan Beta Leonis yıldızının adı.

– Zaniah: Eta Virginis olarak da bilinen Zaniah, Başak takımyıldızında yer alan bir yıldızdır.

kaynaklar:

– ABD Deniz Gözlemevi'nin MICA bilgisayar programı.