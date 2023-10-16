Gökyüzündeki Son Çeyrek Ay ve Parlak Venüs

5 Kasım 2023: Son Dördün ayı, gün doğumundan önce görülebiliyor ve buna Venüs'ün doğu-güneydoğudaki parlak varlığı da eşlik ediyor. Ay şu anda yarı dolu ve Yengeç takımyıldızının sönük yıldızları arasında doğuda görülebiliyor. Sabah alacakaranlığı yaklaşırken ay doğu-güneydoğuda daha da yükseliyor.

Sabah Yıldızı olarak bilinen Venüs, doğu-güneydoğu ufkunun 30° üzerinde parlak bir şekilde parlıyor. Ayın yaklaşık 40° sol alt tarafında bulunur ve Başak takımyıldızının uzak yıldızlarının önünde doğuya doğru hareket eder. Venüs, Beta Virginis olarak da bilinen Zavijava'nın sadece 0.7° yukarısında yer alıyor ve yarın sabah yıldızın 0.5° yakınından geçecek. Zavijava'yı gezegenin yakınına yerleştirmek için bir dürbün kullanılması tavsiye edilir.

Venüs'ü bir teleskopla gözlemlemek onun evrelerini ortaya çıkarır; mevcut evre kamburdur, yani yaklaşık %57'si aydınlatılmıştır. Bu aşamaya sabah kambur aşaması denir. Önümüzdeki günlerde Venüs, Venüs'ün yaklaşık 5° doğusunda, yaklaşık 27° sol alt kısmında bulunan Spica yıldızına yaklaşmaya devam edecek. İkili, ayın 22'sinden sonra yaklaşık bir hafta içinde geniş bir kavuşuma ulaşacak.

Akşam gökyüzünde hem Merkür hem de Mars görülemiyor. Merkür, 4 Aralık'ta güneşten itibaren en büyük uzamasına ulaşacak, ancak güneybatı gökyüzündeki alçak konumu, akşam saatlerinde görünürlüğünü engelliyor. Öte yandan Mars, 17 Kasım'da üstün kavuşuma doğru ilerliyor ve sonunda sabah gökyüzünde görünür hale gelecek.

Ancak Satürn, gün batımından sonra güney-güneydoğuda gökyüzündeki diğer yıldızların çoğundan daha parlak bir şekilde parlayarak görülebilir. Yakın zamanda geri hareketini sonlandırdı ve yavaş da olsa doğuya doğru ilerliyor. Satürn, Oğlak burcunun kuyruğu Deneb Algedi ile aynı dürbün görüş alanında, gezegenin yaklaşık 6.7° sağ alt tarafında bulunabilir. Yavaş yavaş Skat ve Lambda Aquarii'ye doğru ilerliyor.

Jüpiter doğu ufkunun 10° üzerindedir ve Hamal'dan Menkar'a kadar olan hayali bir çizginin batısında, Koç burcunun önünde geri harekettedir. Jüpiter, muhalefetinin ardından tüm gece boyunca görülebilecek.

kaynaklar:

– ABD Deniz Gözlemevi'nin MICA bilgisayar programı

– [Kaynak Makale]