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Eta Carinae'nin Yirmi Yıllık Hızlandırılmış Çekimi: Yıldız Patlamasına İlişkin Yeni Bilgiler

ByGabriel Bota

Ekim 4, 2023
Eta Carinae'nin Yirmi Yıllık Hızlandırılmış Çekimi: Yıldız Patlamasına İlişkin Yeni Bilgiler

Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından yapılan gözlemler, ESA'nın XMM-Newton teleskopundan alınan verilerle bir araya gelerek, Eta Carinae'deki “Büyük Patlama” olarak bilinen yıldız patlaması hakkında büyüleyici yeni bilgiler sağladı. Bu patlama 1800'lerin ortasında meydana geldi ve o kadar şiddetliydi ki, sistem 10 ila 15 Dünya'ya eşdeğer kütleyi şiddetle dışarı atarak Homunculus Bulutsusu adı verilen yoğun bir gaz kabarcığı oluşturdu.

Chandra, 1999, 2003, 2009, 2014 ve 2020'de Eta Carinae'nin görüntülerini çekerek bilim adamlarının Büyük Patlama'dan gelen malzemenin yirmi yıl boyunca genişlemesini incelemesine olanak tanıdı. Son gözlemler, yalnızca Homunculus Bulutsusu etrafındaki parlak bir X-ışını halkasını değil, aynı zamanda Eta Carinae'nin şiddet dolu geçmişine dair değerli bilgiler sağlayan daha sönük bir X-ışını halkasını da ortaya çıkarıyor.

Soluk X-ışını kabuğunun, daha önce bilinmeyen, 1840'lardaki Büyük Patlama'dan kaynaklanan patlama dalgası olduğuna inanılıyor. Bu keşif, Eta Carinae'nin geçmişine ışık tutuyor ve evrimine dair anlayışımıza katkıda bulunuyor. Araştırmanın başyazarı Michael Corcoran, bu soluk X-ışını kabuğunun "Eta Carinae'nin geçmişinin, başka türlü bilemeyeceğimiz önemli bir kısmını anlattığını" açıklıyor.

Daha ileri analizler, X-ışınlarının dış kabuğunun, Büyük Patlamadan önce ölmekte olan yıldızdan fırlatılan malzemeden kaynaklandığını göstermektedir. Hubble Uzay Teleskobu tarafından gözlemlenen bölgedeki kümelerin hareketi, bu malzemenin muhtemelen 1200 ila 1800 yılları arasında patlayarak uzaklaştığını gösteriyor. Büyük Patlama'dan gelen patlama dalgası bu kümeleri milyonlarca santigrat dereceye kadar ısıtarak parlak X-'i yarattı. ışın halkası. Artık patlama dalgası halkanın ötesine geçti ve Büyük Patlamanın muhtemelen üç yıldızlı bir sistemdeki iki yıldızın birleşmesinden kaynaklandığına dair ek kanıtlar sağladı.

Chandra ve XMM-Newton arasındaki bu işbirlikçi çaba, bu yıldız olaylarına daha derin bir bakış açısı kazandırmak için farklı astronomik araçlardan elde edilen gözlemleri birleştirmenin gücünü gösterdi. Bulgular The Astrophysical Journal'da yayınlandı ve patlayıcı yıldız olaylarının karmaşık dinamikleri ve evrimi hakkındaki bilgimize katkıda bulunuyor.

kaynaklar:
– Astrofizik Dergisi (Yayınlanmış Çalışma)
– Görüntü Kredisi: Röntgen: NASA/SAO/GSFC/M. Corcoran ve diğerleri; Görüntü İşleme: L Frattare, J Major, N Wolk, SAO/CXC

By Gabriel Bota

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