Antik Ağaç Halkaları 14,300 Yıl Önceki Devasa Güneş Fırtınasını Ortaya Çıkarıyor

Uluslararası bir bilim insanı ekibi tarafından yapılan çığır açan bir keşif, yaklaşık 14,300 yıl önce radyokarbon seviyelerinde muazzam bir artışı ortaya çıkardı ve şimdiye kadar tespit edilen en büyük güneş fırtınasına ışık tuttu. "Kraliyet Topluluğunun Felsefi İşlemleri A: Matematiksel Fiziksel ve Mühendislik Bilimleri" yayınında ayrıntıları verilen araştırma, Fransız Alpleri'nde bulunan eski ağaç halkalarındaki radyokarbon seviyelerinin ölçülmesini içeriyordu.

Araştırmacılar, ağaç halkalarını tek tek inceleyerek, 14,300 yıl öncesine ait dikkat çekici bir radyokarbon artışı tespit edebildiler. Dünya atmosferine önemli miktarda enerjik parçacık salan muazzam bir güneş fırtınasının neden olduğu ani artış, Grönland buz çekirdeklerinden elde edilen berilyum ölçümleriyle karşılaştırıldı.

Çalışma, yeni keşfedilen bu güneş fırtınasının türünün en büyüğü olduğunu ve daha önce tanımlanan olayların iki katı büyüklüğünde olduğunu belirledi. Miyake Olayları olarak bilinen bu güneş fırtınaları, son 15,000 yılda dokuz kez meydana geldi ancak hiçbir zaman doğrudan gözlemlenmedi.

Bu araştırmanın bulguları, benzer güneş fırtınalarının modern teknolojik toplumumuz üzerindeki potansiyel felaket etkisine ilişkin endişeleri artırdı. Araştırmanın başyazarı Edouard Bard, aşırı güneş olayları ile radyokarbon üretimi arasındaki bağlantıyı vurguladı ve bu fırtınaların telekomünikasyon, uydu sistemleri ve elektrik şebekeleri gibi modern altyapı üzerinde yaratabileceği yıkıcı sonuçlara dikkat çekti.

Leeds Üniversitesi Uygulamalı İstatistik profesörü Tim Heaton, elektrik şebekelerindeki, navigasyon ve iletişim uydularındaki transformatörlerde kalıcı hasar oluşma potansiyelinin ve süper fırtınalar sırasında astronotlar için artan radyasyon riskinin altını çizdi.

Aşırı güneş olaylarını anlamak ve tahmin etmek, Dünya'nın iletişim ve enerji altyapısını korumak için çok önemlidir. Güneş gözlemindeki ilerlemelere rağmen güneşin davranışı, bu fırtınaların nedenleri ve tahmin edilebilirliği hakkında öğrenilecek hala çok şey var.

Dendrokronolojinin kolaylaştırdığı iyi korunmuş ağaçların keşfi, yalnızca geçmişteki çevresel değişimlere dair içgörü sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda güneş aktivitesinin keşfedilmemiş bir zaman çizelgesini de sunuyor. Aşırı güneş fırtınalarının modern toplum için oluşturduğu riskleri anlamanın aciliyetinin altını çiziyor ve bu alanda daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

kaynaklar:

– Phys.org

– “Kraliyet Topluluğunun Felsefi İşlemleri A: Matematiksel Fizik ve Mühendislik Bilimleri”