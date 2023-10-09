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Yapay Zeka Asteroit Keşfi ve Çalışmasına Yardımcı Olur

ByRobert Andrew

Ekim 9, 2023
Yapay Zeka Asteroit Keşfi ve Çalışmasına Yardımcı Olur

Yapay zekanın (AI), asteroitlerin keşfi ve incelenmesinde ve potansiyel olarak Dünya'nın potansiyel tehditlere karşı korunmasında değerli bir araç olduğu kanıtlanıyor. Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yakın zamanda HelioLinc3D adlı bir algoritmanın potansiyel olarak tehlikeli bir asteroitin tanımlanmasındaki etkinliğini gösteren bir çalışma yayınladı. Hawaii'deki testler sırasında algoritma, şu anda tehlikeli sayılmamasına rağmen neredeyse 2022 feet genişliğinde oldukça büyük bir nesne olan Asteroid 289 SF600'u başarıyla keşfetti.

NASA, ayrı bir gelişmede, bugün Dünya'ya en yakın yaklaşımını gerçekleştirecek olan Asteroid 2023 TL'nin yaklaşmasına dikkat çekti. Bugüne kadar keşfedilen 1,298,148 asteroitten biri olan bu asteroit, Dünya yüzeyinin 3.1 milyon kilometre yakınına gelecek ve saatte 50,124 kilometre hızla yol alacak. Potansiyel olarak tehlikeli bir nesne olarak kabul edilmese de, yaklaşık 140 feet genişliğinde, yani yaklaşık bir uçak boyutundadır.

Asteroid 2023 TL, adını gökbilimci Karl Reinmuth tarafından keşfedilen 1862 Apollo asteroitinden alan, Dünya'ya Yakın Asteroitler Apollo grubuna aittir. İlginçtir ki bu, Asteroid 2023 TL'nin Dünya'ya ilk yakın yaklaşımı olacak. NASA, öngörülebilir gelecekte Dünya'ya yaklaşmasını beklemiyor.

Potansiyel zararlarının yanı sıra, asteroitler aynı zamanda değerli kaynaklara da sahiptir ve güneş sisteminin ilk dönemlerine dair bilgiler sağlar. Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden gökbilimci Istvan Szapudi, uzay tabanlı bir güneş radyasyonu yönetimi (SRM) kalkanını veya gölgesini bir asteroide bağlayarak iklim değişikliğini hafifletmek için bir yöntem önerdi. Bu kalkan, Güneş'in yoğun ışınlarını yüzde 1.7 oranında azaltmaya yardımcı olacak ve iklim değişikliğine karşı potansiyel bir çözüm sunacak.

kaynaklar:

– Washington Üniversitesi araştırması

– NASA'nın Dünyaya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi

– Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden gökbilimci Istvan Szapudi'nin önerileri

By Robert Andrew

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