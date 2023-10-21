NASA Bugün Asteroid 2023 UR1'e Yakın Yaklaşımı Açıkladı

NASA bilim adamları asteroitleri özenle takip edip inceliyorlar ve çabaları ilgi çekici bir gelişmeye yol açtı. Bugün, 21 Ekim 2023'te, 2023 UR1 olarak bilinen asteroit, Dünya'ya en yakın yaklaşmaya hazırlanıyor. Çapı 120 feet olan asteroit, Dünya'ya 834,000 kilometre kadar yaklaşacak. Bu, insan açısından uzak gibi görünse de uzay alanında nispeten yakın bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Gökbilimciler Asteroid 2023 UR1'i ilk kez 17 Ekim 2023'te, en yakın yaklaşmasından sadece birkaç gün önce gözlemlediler. Son gözlem 19 Ekim'de yapıldı. Dünya'yı geçen yörüngeleriyle bilinen Apollo asteroit grubuna ait. Bu asteroitin bir uçak büyüklüğünde olduğunu belirtmekte fayda var.

NASA'nın Dünyaya Yakın Nesne Araştırmaları Merkezi (CNEOS), asteroitin yörüngesini izliyor ve yaklaşımı hakkında önemli ayrıntılar sağlıyor. Asteroit, saatte 29,557 kilometre gibi olağanüstü bir hızla Dünya'nın yanından geçecek.

NASA'nın devam eden asteroit izleme çalışmaları, bu kozmik kayaları anlamak ve potansiyel riskleri azaltmak için çok önemlidir. Uzay ajansı NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 ve Catalina Sky Survey gibi bir dizi gelişmiş teleskop ve gözlemevinden yararlanıyor.

NASA, asteroitleri izlemenin yanı sıra, Lucy uzay aracının 1 Kasım'daki ilk asteroit uçuşuna da hazırlanıyor. Uzay aracının ilk hedefi, genişliği yarım milin altında olan ve Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alan Dinkinesh asteroitidir. Lucy uzay aracı 12 yıllık bir görevde ve Jüpiter'in yörüngesindeki Truva asteroitleri de dahil olmak üzere 10 asteroiti ziyaret etmeyi planlıyor. Lucy, asteroitlerin yörüngesinde dönmek yerine, değerli veriler toplamak için yakın uçuşlar gerçekleştirecek.

NASA'nın asteroitleri izlemeye, incelemeye ve keşfetmeye olan bağlılığı, bu gök cisimleri hakkında değerli bilgiler sağlamaya devam ediyor ve gezegenimizin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor.

kaynaklar:

– NASA (https://www.nasa.gov/)

– Dünyaya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi (https://cneos.jpl.nasa.gov/)

– HT Tech (https://tech.hindustantimes.com/)