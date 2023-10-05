Bilim İnsanları Vela Pulsar'dan Gelen Yüksek Enerjili Gama Işınlarını Tespit Ederek Yerleşik Teorilere meydan okuyor

Namibya'daki HESS gözlemevini kullanan bilim insanları çığır açıcı bir keşifte bulundu. Ölü bir yıldız olan Vela pulsarından olağanüstü derecede yüksek enerjili gama ışınları tespit ettiler. Bu gama ışınları, Vela pulsarından yapılan önceki gözlemlerden 200 kat daha güçlü enerji seviyelerine sahiptir ve bu tür yıldızlardan gelen atımlı gama ışınlarına ilişkin yerleşik teorilere meydan okumaktadır. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan bulgular, araştırmacıları bu güçlü emisyonların ardındaki mekanizmaları yeniden düşünmeye sevk etti.

Pulsarlar süpernova patlamalarından kaynaklanan yıldız kalıntılarıdır. Bunlar yaklaşık 20 kilometre çapında kompakt, ölü yıldızlardır. Pulsarlar son derece hızlı dönerler ve güçlü bir manyetik alana sahiptirler. Vela takımyıldızında bulunan Vela pulsarı radyo bandında özellikle parlaktır ve kozmik gama ışınları yayar. Bu gama ışınlarının pulsarın manyetosferindeki hızlı elektronlar tarafından üretildiğine, bunun çevresine doğru ilerlediğine ve radyasyon ışınları şeklinde enerji açığa çıkardığına inanılıyor.

Ancak HESS gözlemevinin son gözlemleri, onlarca tera-elektronvolta ulaşan daha yüksek enerjilerdeki yeni bir radyasyon bileşenini ortaya çıkardı. Bu, Vela pulsarından gelen daha önce tespit edilen radyasyondan yaklaşık 200 kat daha enerjiktir. Yüksek enerjili bileşen, giga-elektronvolt (GeV) aralığında gözlemlenen gama ışınlarıyla aynı faz aralıklarında ortaya çıkar. Bu, pulsarlara ve emisyonlarının ardındaki mekanizmalara ilişkin geleneksel anlayışa meydan okuyor.

Keşif, onlarca teraelektronvolt aralığındaki diğer pulsarları gözlemlemek için yeni olanaklar sunuyor. Yüksek derecede mıknatıslanmış astrofiziksel nesnelerdeki aşırı hızlanma süreçlerinin daha iyi anlaşılmasının yolunu açıyor. Ancak gözlemlenen yüksek enerjili gama ışınlarının kesin açıklaması belirsizliğini koruyor. Araştırmacılar pulsarın manyetosferinin ötesinde manyetik yeniden bağlanma gibi süreçlerin dahil olduğunu öne sürüyorlar. Bu gizemi çözmek için daha fazla araştırma ve gözlem yapılması gerekecek.

Genel olarak, bu çığır açıcı keşif, yerleşik bilgilere meydan okuyor ve pulsarların doğası ve emisyonlarının ardındaki mekanizmalar hakkında değerli bilgiler sağlıyor.

Kaynak: “Vela Pulsarından 20 Teraelektronvolta Ulaşan Bir Radyasyon Bileşeninin Keşfi,” Nature Astronomy.