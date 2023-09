Blue Origin'in Yeni Shepard Yörünge Altı Aracı Bir Yıldan Fazla Bir Süre Toprakta Kaldı

By

Blue Origin'in New Shepard yörünge altı aracı, Eylül 2022'deki son fırlatılışından bu yana bir yıldan fazla bir süre yerde yerde kaldı. Bu fırlatma sırasında, aracın yeniden kullanılabilir birinci aşama güçlendiricisi bir sorun yaşadı ve düştü; bu sırada kapsül, acil kaçış sistemini devreye soktu ve güvenli bir şekilde yere indi. tüm araştırma yükleri sağlam halde. Blue Origin tarafından yürütülen bir araştırma, ilk aşamadaki BE-3PM motorundaki nozülün termo-yapısal bir arızaya maruz kaldığını, bunun da itme kuvvetinin yanlış hizalanmasına ve görevin erken sonlandırılmasına yol açtığını ortaya çıkardı.

Mart ayında Blue Origin, nozül hacmi ve sıcak çizgi sıcaklık sorunlarına yönelik yanma odası ve çalışma parametrelerinde tasarım değişiklikleri de dahil olmak üzere uygulamaya koyduğu düzeltici önlemleri duyurdu. Şirket, yakın zamanda uçuşa dönme ve aynı 36 araştırma yükü setini yeniden başlatma yönündeki beklentilerini dile getirdi. Ancak güncellemenin üzerinden 5.5 ay geçti ve New Shepard henüz yola çıkmadı.

Blue Origin, New Shepard'ın durumu veya uçuşa dönüşü için bir zaman çizelgesi hakkında önemli güncellemeler sunmasa da, baş rakibi Virgin Galactic, bu dönemde VSS Unity uzay uçağını kullanarak dört yolcu görevini başarıyla başlattı. Virgin Galactic'in şu anda Blue Origin'den iki fazla olmak üzere sekiz mürettebatlı uzay görevi var. Her iki şirket de müşterilere kısa süreli bir ağırlıksızlık deneyimi ve uzaydan Dünya'ya bir bakış sunmayı amaçlasa da, VSS Unity, New Shepard'ın 60 ila 90 dakikaya kıyasla çok daha uzun bir süre (10 ila 12 dakika) yörüngede kalıyor.

Blue Origin, New Shepard ile teknik sorunları çözmeye ve mümkün olan en kısa sürede uçuşa dönmeye kararlıdır. Virgin Galactic'in uçuşlarının daha uzun sürmesi, Dünya atmosferinin sınırlarının ötesinde daha kapsamlı bir deneyim arayanlar için yörünge altı uzay turizmi pazarında onlara rekabet avantajı sağlayabilir.

Tanımlar:

– Yörünge altı araç: Uzaya ulaşmak için tasarlanmış ancak Dünya çevresinde sabit bir yörüngeye ulaşamayan bir uzay aracı.

– Yeniden kullanılabilir birinci aşama güçlendirici: Fırlatma sırasında itici gücün çoğunu sağlayan ve sonraki görevler için kurtarılıp yeniden kullanılabilen bir roketin ilk aşaması.

– Anomali: Beklenen veya normal davranıştan sapma.

– BE-3PM motoru: Blue Origin'in New Shepard aracının ilk etabında kullanılan motor.

Kaynaklar: Mavi Köken, Virgin Galactic