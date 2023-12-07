Catalyst Accelerator'ın Uzay Alanı Farkındalık Grubuna Katılmaya Davet Edilen Küçük İşletmeler ve Startup'lar

Uzay endüstrisiyle ilgilenen küçük işletmeler ve startuplar için yeni bir fırsat açıldı. Catalyst Accelerator, ABD Uzay Kuvvetlerinin uzay alanı farkındalığı için ticari yetenekleri nasıl benimseyebileceğini keşfetmeyi amaçlayan 13. kohortuna ev sahipliği yapıyor. Bu grubun öncelikli odak noktası, veri birleştirme ve işlemeyi mümkün kılan, ABD tarafından geliştirilen yazılım teklifleridir.

ABD Uzay Kuvvetleri, uzay ortamına ilişkin anlayışını geliştirmek ve ortak güvenliği güçlendirmek için ticari verilerden ve araçlardan yararlanmaya çalışıyor. Bu grubun ilgi alanları arasında uzay fırlatma gözetimi, ilişkisiz izlerin sınıflandırılması, operatör karar yardımcıları, uydu aracı itiş gücünün ve nesne tipinin sınıflandırılması, olay tespiti ve tahmine dayalı analitik yer almaktadır.

Uzay Alanı Farkındalık Hızlandırıcısı, 19 Mart'tan 13 Haziran'a kadar sürecek üç aylık bir programdan oluşacak. Bu süre zarfında hızlandırıcıya katılmak üzere sekiz şirket seçilecek. Program, katılımcılara yeniliklerini sergileme fırsatı sağlayacak bir Demo Günü etkinliğiyle sona erecek.

Katalizör Hızlandırıcı, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın Uzay Araçları Müdürlüğü ve Uzay Kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde çalışan NewSpace odaklı bir hızlandırıcıdır. Temel hedefi, çift kullanımlı teknolojilerde yeniliği teşvik etmek için küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketlerle bağlantı kurmaktır.

Bu yeni grup, girişimcilere uzay endüstrisine katkıda bulunmaları ve hükümet ve endüstri liderleriyle işbirliği yapmaları için eşsiz bir şans sunuyor. Startup'ların uzay alanındaki büyümelerini hızlandırmak için değerli bilgiler ve rehberlik kazanmaları için bir yol sunuyor.

Uzay endüstrisindeki en son gelişmeler ve gelecekteki gidişatı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Potomac Subaylar Kulübü'nün 5 Mart'ta yapılacak olan Uzay Zirvesi'ni kaçırmayın. Sektör uzmanlarına katılmak ve hızla gelişen bu alandaki fırsatları keşfetmek için hemen kaydolun. sektör.