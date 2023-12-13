Özet: NASA'nın MAVEN yörünge aracından elde edilen son veriler, Mars'ın atmosferinin çarpıcı ve beklenmedik bir genişleme geçirdiğini, geçen yılın Aralık ayında nadir görülen iki günlük bir dönemde normal boyutunun neredeyse dört katına kadar şiştiğini gösterdi. Olay, güneş rüzgarının aniden ortadan kaybolması ve Mars'ın güneşe bakan tarafındaki atmosferin balonlaşması sonucu meydana geldi. Iowa Üniversitesi'nden Jasper Halekas liderliğindeki MAVEN ekibi, Mars atmosferinin dinamiklerini incelemek için eşsiz bir fırsat sağlayan gözlemlenen fenomen karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Bulgular, Mars'ın evrimi hakkında değerli bilgiler sunuyor ve potansiyel olarak güneş sistemimiz dışındaki Dünya benzeri gezegenlerin anlaşılmasına yönelik çıkarımlar da sağlıyor.

MAVEN'in verileri, karakteristik olmayan genişleme sırasında, benzer şekilde genişleyen gözyaşı damlası şeklindeki manyetosfer, yay şoku ve iyonosfer gibi Mars sisteminin önemli yönlerini de ortaya çıkardı. Olay, güneş rüzgarının hızlı hareket eden bir bölgesinin daha yavaş olanını geçmesi ve malzemeyi süpürerek seyrek bir bölge bırakmasıyla tetiklendi. Bu bölge 2022'nin Noel gününde Mars'a ulaştı ve bilim adamlarının gezegenin atmosferik tepkisini yakından gözlemleyip analiz etmelerine olanak sağladı.

Jasper Halekas, bu olayı "mükemmel bir bilim deneyi" olarak nitelendirdi ve gezegen atmosferlerinin dinamiklerini anlamak için aşırı güneş olaylarını ve bunların yokluğunu incelemenin önemini vurguladı. Ekip, güneş aktivitesinin zirveye ulaşmasıyla aynı zamana denk gelen benzer olayların önümüzdeki iki yıl içinde birçok kez meydana gelebileceğini öngörüyor. Araştırmacılar MAVEN verilerini analiz etmeye devam ettikçe Mars'ın tarihi ve gezegenin atmosferinin aşınma hızı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyorlar.

MAVEN misyonunun baş araştırmacısı Shannon Curry, bu tür olayların, güneşin daha aktif olduğu milyarlarca yıl önce Mars'ın erken evrimi sırasında muhtemelen yaygın olduğuna inanıyor. Bu aşırı olaylar, bir zamanlar sıvı suya ev sahipliği yaptığı düşünülen bir gezegen olan Mars'ın susuz kalmasına katkıda bulunmuş olabilir. Curry, en son MAVEN verilerini tahmin ederek, Mars atmosferinin zaman içinde ne kadar aşındığını ve gezegenin ne kadar çabuk kuruduğunu tahmin etmenin mümkün olabileceğini öne sürüyor.

Sonuç olarak, Mars atmosferinin beklenmedik genişlemesi, bilim adamlarına gezegenin evrimi konusundaki anlayışlarını derinleştirmeleri ve güneş sistemimizin ötesinde Dünya benzeri gezegenlerde yaşam için uygun koşullara ışık tutmaları için değerli bir fırsat sunuyor. MAVEN'in verilerinin devam eden analizi şüphesiz gezegen bilimindeki ilerlemelere ve göksel komşularımızın keşfedilmesine katkıda bulunacaktır.