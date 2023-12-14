Dr. Jeremy Heyl, UBC'nin Fizik ve Astronomi Bölümü'nün başına geçti

Yüksek enerji astrofiziği alanında tanınmış bir uzman olan Dr. Jeremy Heyl, British Columbia Üniversitesi (UBC) Fizik ve Astronomi Bölümü'nün yeni başkanı olarak atandı. Görev süresi 1 Ocak 2024'te başlayacak.

Kanada'nın en büyük ve en çeşitli fizik ve astronomi birimlerinden biri olarak bilinen bölüm, geniş bir araştırma alanına ve özel bir öğrenci topluluğuna sahiptir. Fizik ve astronomi alanında uzmanlaşmış yaklaşık 250 lisans öğrencisine, 240 mühendislik fiziği öğrencisine ve diğer çeşitli UBC programlarına kayıtlı 3,000'den fazla birinci sınıf öğrencisine hizmet vermektedir.

Bölüm, araştırma çabaları açısından sürekli olarak Kanada'da ilk iki arasında yer aldığından, Dr. Heyl'in atanması yüksek beklentileri beraberinde getiriyor. Fakülte tarafından yürütülen araştırmalar, uygulamalı fizik, astronomi, astrofizik, optik, biyofizik, yoğun madde fiziği, kozmoloji, yerçekimi, tıbbi fizik, nükleer fizik, parçacık fiziği ve sicim teorisi dahil olmak üzere etkileyici bir disiplin yelpazesini kapsamaktadır.

UBC Bilim Dekanı Dr. Meigan Aronson, seçim sürecini bölümün yönünü değerlendirmek için mükemmel bir fırsat olarak övdü. Araştırmaya katılan herkese şükranlarını sunarak, Dr. Heyl'in sunduğu düşünceli yorumların ve paylaşılan vizyonun altını çizdi.

Son on yıldır bölümün başkanlığını yapan Dr. Colin Gay'den görevi devralan Dr. Heyl, yeni görevine zengin bir uzmanlık ve deneyim katıyor. Seçkin kariyeri boyunca, beyaz cüceler, kara delikler ve nötron yıldızları gibi olağanüstü astrofizik olaylarını anlamaya odaklanarak yüksek enerji astrofiziği alanına önemli katkılarda bulundu.

Saygın bir eğitimci olarak Dr. Heyl, hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak fizik ve astronomi üzerine yenilikçi ve ilgi çekici dersler geliştirmiş ve sunmuştur. Özellikle astronomi ile ilgilenen bilim dışı dallara ders verme konusunda tutkuludur.

Bölüm başkanı olarak yeni görevinde Dr. Heyl, araştırma, eğitim ve inovasyonda mükemmellik için çabalayarak UBC'nin Fizik ve Astronomi Bölümünü yeni zirvelere taşımayı hedefliyor. Vizyonu, bölümün fizik ve astronomi gelişmelerinde ön sıralarda kalmasını sağlayarak kapsayıcılık ve işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.

Alanının seçkin isimlerinden oluşan Fizik ve Astronomi baş araştırma komitesi, Dr. Heyl'in yeni bölüm başkanı olarak seçilmesinde önemli rol oynadı. Uzmanlıkları ve içgörüleri karara katkıda bulunarak Dr. Heyl'in departmanı yeni bir çağa taşıma becerisine olan güveni sağlamlaştırdı.