Büyüyen Hırsızlık Dalgası Güney Yakası Restoranlarını Etkiliyor

Güney ucundaki iki popüler restorana son zamanlarda yapılan izinsiz girişlerdeki artış, yerel yetkilileri şaşkına çevirdi. Guelph polisi şu anda bu olayları araştırıyor ancak bunların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Olayların yakın çevrede meydana gelmesi, işletme sahipleri ve bölge sakinleri arasında endişelere yol açtı.

İlk olayda, yoldan geçen dikkatli bir kişi, Edinburgh Road South yakınlarındaki Gordon Street'te bulunan bir işyerinde parçalanmış bir cam kapı keşfetti. Yazar kasadan nakit para ve kart okuyucunun çalındığı ihbarı yapıldı. Sabah saat 7 sıralarında meydana gelen olay, sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan bölge sakinlerinin dikkatini çekti.

Yaklaşık iki saat sonra, Gordon Street ve Lowes Road'da bulunan yakınlardaki bir işyerinin sahibi benzer bir hırsızlık olayını bildirdi. İş yerine vardığında ön cam kapının kırık olduğunu ve kasanın kayıp olduğunu gördü. İlk incelemelerde her iki suça da üç kişinin karıştığı belirlendi. Tanıklar, şüphelilerin beyaz bir araçla, muhtemelen Mustang'le olay yerinden ayrıldığını gördüklerini hatırlıyor.

Bu olayların kısa bir zaman diliminde ve birbirine yakın olması nedeniyle, yerel yetkililer zorla girme dalgasını soruşturma çabalarını hızlandırıyor. Guelph polisi, şüphelilerin veya kaçış araçlarının kimliğini belirlemeye yardımcı olabilecek her türlü bilgiyi aktif olarak arıyor. Bölgede yaşayanların ve işyerlerinin dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli durumu derhal yetkililere bildirmeleri isteniyor.

SSS

S: Bu iki hırsızlık birbiriyle bağlantılı mı?

İki hırsızlık olayının birbiriyle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Guelph polisi şu anda olayları aralarında olası bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için araştırıyor.

Soru: Ne çalındı?

İlk hırsızlık olayında içinde nakit para ve kart okuyucunun bulunduğu bir kasanın çalındığı ihbarı yapıldı. İkinci olayda ise kasanın kaybolduğu belirtildi.

Soru: Şüphelilerle ilgili herhangi bir ipucu var mı?

İlk incelemeler üç şüphelinin olaya karıştığını gösteriyor. Tanıklar, onların muhtemelen bir Mustang olan beyaz bir araçla sahneden ayrılırken gözlemlediler. Guelph polisi, şüphelilerin veya kaçış araçlarının kimliğini tespit etmeye yardımcı olabilecek her türlü bilgiyi aktif olarak araştırıyor.

Soru: Bölgede yaşayanlar ve işletmeler ne yapmalı?

Bölgede yaşayanların ve işletmelerin dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri veya ilgili bilgileri Guelph polisine bildirmeleri teşvik ediliyor. İşbirliği ve zamanında raporlama, kolluk kuvvetlerinin bu izinsiz girişlerin sorumlularını yakalama çabalarına büyük ölçüde yardımcı olabilir.