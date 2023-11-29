Tuhaf Deniz Solucanları Benzersiz Üreme Stratejisi Geliştiriyor

Bazı deniz solucanları, arka uçlarında ikinci bir solucan yetiştirerek tuhaf bir üreme yöntemi benimsemişlerdir; bu solucan, sonunda eş bulmak için kırılır. Scientific Reports'ta yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada bildirildiği gibi, Japon yeşil sillidleri (Megasyllis nipponica) bu alışılmadık stratejiyi kullanıyor. Bu solucanlar genellikle okyanusun dibinde bulunur, ancak üremeye hazır olduklarında önemli değişikliklere uğrayarak vücutlarını epitoke olarak bilinen bir yapıya dönüştürürler. Bu dönüşüm, onların su sütununda yüzmelerine olanak tanıyarak, onlara potansiyel ortak arayışında daha uzun mesafeler kat etme yeteneği kazandırır.

Sillid solucanların çoğunluğu üreme sonrasında ölürken, Japon yeşil sillidleri farklı bir yaklaşım benimsiyor. Kuyruk uçlarında stolon adı verilen bir bölüm geliştirirler; bu bölüm sonunda ayrılır ve çiftleşmek için karşı cinsin üyelerini bulmak üzere yüzerek uzaklaşır. Stolon sadece bir kuyruk değil, kendi beyni, gözleri, antenleri ve cinsel organları olan, tamamen oluşmuş bir varlıktır. Ancak işleyen bir ağız veya sindirim sistemi yoktur, çünkü tek amacı hızlı bir şekilde ölmeden önce yumurta veya sperm üretmektir.

Araştırmaya katılan araştırmacılar özellikle stolondaki Hox genlerinin ekspresyonuyla ilgilendiler. Başlangıçta, gen ifadesinin orijinal organizmanın ifadesini yansıtmasını, baş, orta kısım ve kuyruk genlerinin aynı pozisyonlarda ifade edilmesini beklediler. Ancak dışkının orta bölümü olmayan yalnızca bir kafa ve bir kuyruktan oluştuğunu keşfettiler. Stolonun ayrılma mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamıştır ancak kıvrılma hareketleri sırasında koptuğuna inanılmaktadır.

Stolon su sütununda bir eş arayışına çıkarken, kalan solucan, sonunda kayıp kuyruğun yerini alacak küçük bir tomurcuk yetiştirmeye başlar. Bu dirençli solucan, gelecekteki üreme için ayrılabilir bir popoyu besleyerek ve büyüterek varlığını sürdürüyor. Bu deniz solucanlarının benzersiz üreme stratejisi, organizmaların çevrelerinde hayatta kalmak ve çoğalmak için kullandıkları çeşitli ve yaratıcı yöntemlere büyüleyici bir bakış sunuyor.