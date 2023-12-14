Kırılmaz Özelliklere Sahip Yeni Malzeme Mühendislik Uygulamalarında Devrim Yaratabilir

Uluslararası bir bilim insanları ekibi, çığır açan bir keşifle, sertlik bakımından elmasları geride bırakabilecek devrim niteliğinde bir maddeyi ortaya çıkardı. Edinburgh Üniversitesi Aşırı Koşullarda Bilim Merkezi'nden araştırmacıların yanı sıra Bayreuth Üniversitesi ve Linköping Üniversitesi'nden uzmanların liderliğindeki ekip, sonunda bilim adamlarını onlarca yıldır şaşırtan bir bilmeceyi çözdü.

Karbon nitrürler olarak bilinen madde, karbon ve nitrojen öncüllerinin aşırı ısı ve basınca maruz bırakılmasıyla oluşturuldu. Şu anda elmastan sonra ikinci en sert malzeme olan kübik bor nitrürü bile geride bırakan karbon nitrürlerin inanılmaz derecede dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır.

Araştırmacılar, 1980'lerden beri karbon nitrürlerin olağanüstü özelliklerinden, özellikle de ısıya karşı yüksek dirençlerinden dolayı potansiyelinden yararlanmaya çalışıyorlar. Bununla birlikte, otuz yıldan fazla süren araştırmalara ve bu materyali oluşturmak için yapılan sayısız girişime rağmen, güvenilir sonuçlar ancak yakın zamanda rapor edildi.

Bu atılım, araştırma ekibinin çeşitli karbon nitrojen öncülerini aşırı koşullara maruz bırakması ve 70 ila 135 gigapaskal arasındaki basınçları 1,500 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklarla birleştirmesiyle gerçekleşti. Ortaya çıkan bileşiklerin atomik yapısını belirlemek için ekip, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan parçacık hızlandırıcılarında yoğun X-ışını ışınlarından yararlandı.

Dikkat çekici bir şekilde bilim insanları, normal basınç ve sıcaklık koşullarına dönüldüğünde bile elmas benzeri özellikler sergileyen üç karbon nitrür bileşiğini tespit etti. Daha sonraki hesaplamalar ve deneyler, fotolüminesans ve yüksek enerji yoğunluğu gibi, küçük bir kütlede önemli miktarda enerji depolamayı mümkün kılan ek özellikleri ortaya çıkardı.

Bu ultra sıkıştırılamaz karbon nitrürlerin potansiyel uygulamaları çok geniştir ve onları elmaslara rakip olabilecek en üstün mühendislik malzemeleri olarak konumlandırmaktadır. İnşaat ve imalattan elektronik ve enerji depolamaya kadar çeşitli alanlarda devrim yaratabilecekleri için araştırmacıların ve endüstri profesyonellerinin dikkatini çektiler.

Edinburgh Üniversitesi Geleceğin Liderleri Üyesi Dr. Dominique Laniel, keşifle ilgili heyecanını dile getirerek şunları söyledi: "Bu malzemeler, yüksek basınçlı malzeme sentezi ile endüstriyel uygulamalar arasındaki boşluğun kapatılmasını güçlü bir şekilde teşvik ediyor." Linköping Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent Dr. Florian Trybel de bulgunun önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu işbirlikçi araştırmanın alan için yeni olanaklar yaratacağına inanıyoruz."

Karbon nitritlerin yaratılmasındaki bu atılım, malzeme bilimi ve mühendisliğinde yeni bir çağ açıyor ve inanılmaz derecede sert ve dayanıklı malzemelerin daha önce mümkün olmadığı düşünülen şekillerde kullanılabileceği bir geleceğe bir bakış sunuyor. Daha fazla ilerleme kaydedildikçe pratik uygulama potansiyeli ve endüstriyel ölçeklenebilirlik artarak yeni bir teknolojik yenilik dalgasının yolunu açıyor.