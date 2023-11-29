Yeni Kanıtlar Dinozorların Yok Olması Nedeni Olarak Asteroit Teorisine meydan okuyor

Bilim insanları yıllardır dinozorların yok olmasını felaketle sonuçlanan bir asteroit çarpmasına bağladılar. Ancak son araştırmalar, asteroitlerin bu antik canlıları yok eden kitlesel yok oluş olayında yalnızca küçük bir rol oynamış olabileceğini öne süren ikna edici kanıtlar ortaya çıkardı.

Uluslararası bir araştırma ekibinin yaptığı araştırmaya göre, yaklaşık 66 milyon yıl önce asteroit çarpışmasından önce de Dünya'da önemli değişiklikler yaşanıyordu. Analiz, atmosferdeki yüksek kükürt seviyelerinin gelişmekte olan bir çevresel krizin göstergesi olduğunu ortaya koyuyor.

Önceki çalışmalar, volkanik aktivitenin zamanlamasını dinozorların neslinin tükenmesinde bir faktör olarak göz ardı etmişti. Ancak daha yeni araştırmalar volkanik patlamalar ile iklim bozulmaları arasında güçlü bir bağlantı olduğunu öne sürdü.

Oslo Üniversitesi'nden yerbilimci Sara Callegaro liderliğindeki araştırmacılar, volkanik kükürt emisyonlarının küresel ölçekte tekrarlanan sıcaklık düşüşlerine yol açmış olabileceğini öne sürüyor. Ekibin bulguları, dinozorların yok olmasından yalnızca asteroit çarpmasının sorumlu olduğu fikrine meydan okuyor.

Çalışma, Batı Hindistan'da bulunan devasa bir volkanik bölge olan Deccan Tuzakları'na odaklandı. Araştırmacılar, bu bölgedeki kayaları inceleyerek ve kükürt konsantrasyonlarını ölçmek için yeni bir teknik kullanarak, Dünya'nın iklimini önemli ölçüde değiştirebilecek sürekli kükürt emisyonlarını gözlemlediler.

Deccan Tuzaklarından salınan devasa miktardaki erimiş kaya (yaklaşık bir milyon kilometreküp), yüksek konsantrasyonlu kükürt oluşumuyla ilişkilendirildi. Lav sertleştikçe, kükürt yavaşça atmosfere girdi ve potansiyel olarak asteroit çarpmasına kadar uzanan 10 yıllık bir süre içinde küresel sıcaklığın 100,000 santigrat dereceye kadar artmasına neden oldu.

Bu bulgular, yok oluş olayından önce var olan koşullara yeni bir ışık tutuyor. McGill Üniversitesi jeokimyacısı Don Baker şunları söylüyor: "Araştırmamız, dinozorların neslinin tükenmesinden önce onlarca yıl sürebilecek tekrarlanan volkanik kışlarla birlikte iklim koşullarının neredeyse kesinlikle istikrarsız olduğunu gösteriyor. Bu istikrarsızlık tüm bitki ve hayvanlar için hayatı zorlaştıracak ve dinozorların yok olmasına zemin hazırlayacaktı.”

SSS

Dinozorların neslinin tükenmesiyle ilgili mevcut teori nedir?

Hakim teori, dinozorların yok oluşunu yaklaşık 66 milyon yıl önce büyük bir asteroit çarpmasına bağlamaktadır.

Hangi yeni kanıtlar asteroit teorisine meydan okuyor?

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, asteroit çarpışmasından önce atmosferde yüksek düzeyde kükürt bulunduğunu tespit etti; bu da kitlesel yok oluş olayında volkanik aktivitenin önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Volkanların dinozorların yok oluşuyla nasıl bir ilişkisi var?

Araştırma, tekrarlanan volkanik patlamaların kükürt emisyonlarına yol açtığını, bunun da küresel sıcaklıkta düşüşlere neden olduğunu, bunun da bitkiler ve hayvanlar için hayatta kalmayı zorlaştırdığını ve sonuçta dinozorların yok olmasına yol açtığını öne sürüyor.

Volkanik aktivite neden daha önce önemli bir faktör olarak göz ardı ediliyordu?

Önceki çalışmalar, volkanik aktivitenin zamanlamasının dinozorların yok oluşuyla ilişkilendirilemeyecek kadar erken olduğunu düşünüyordu. Ancak son araştırmalar, volkanik olayların zamanlamasının, yok olma olayına daha önce inanıldığından daha yakın olabileceğini gösterdi.

Deccan Tuzakları araştırmada nasıl bir rol oynadı?

Batı Hindistan'daki büyük bir volkanik bölge olan Deccan Tuzakları, sürekli kükürt emisyonlarının Dünya iklimi üzerindeki etkisini ve bunun dinozorların neslinin tükenmesindeki potansiyel önemini anlamak için incelendi.