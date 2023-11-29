Yeni Araştırmalar, Küresel Okyanusların Daha Önce Düşünüldüğünden Daha Savunmasız Olduğunu Öne Çıkarıyor

Aralarında Trinity College Dublin'den araştırmacıların da bulunduğu uluslararası bir bilim insanı ekibi tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırma, küresel okyanusların daha önce göründüğünden daha kırılgan bir durumda olabileceğini ortaya çıkardı. Prestijli Nature Geosciences dergisinde yayınlanan araştırma, mevcut oksijensizleşme seviyelerinin, tarihteki dünyanın en büyük kitlesel yok oluşlarından birinden sorumlu olan seviyelere çok yakın olduğunu gösteriyor.

Çalışma, yaklaşık 200 milyon yıl önce meydana gelen büyük bir olay olan Triyas-Jura kitlesel yok oluşuna odaklandı. Kuzey İrlanda ve Almanya'daki antik çamurtaşı yataklarından elde edilen kimyasal verileri analiz eden araştırmacılar, sığ deniz ortamlarındaki oksijenin azalması ile o dönemde artan yok oluş seviyeleri arasında bir bağlantı kurmayı başardılar.

İlginç bir şekilde ekip, Triyas-Jura kitlesel yok oluşu sırasındaki aşırı oksijensizleşmenin küresel boyutunun günümüz koşullarıyla karşılaştırılabilir olduğunu keşfetti. Bu bulgu, oksijensizleşmenin kapsamı sınırlı olsa bile, yaygın ekosistem çöküşü ve yok olma olaylarını tetikleyebileceğini gösteriyor.

Trinity Doğa Bilimleri Okulu'nda yardımcı doçent ve araştırma ekibinin bir üyesi olan Dr. Micha Ruhl, çevresel değişikliklerin deniz ekosistemleri üzerindeki etkisinin anlaşılmasının önemini vurguladı. Kıtaların kenarlarındaki yerel rahatsızlıkların bile küresel deniz ekosistemleri üzerinde kademeli etkiler yaratabileceğini ve onları çökmeye karşı savunmasız hale getirebileceğini açıkladı.

Bu araştırma, özellikle küresel ısınma ve kıtalardan besin akışı nedeniyle denizlerdeki oksijen kaybında önemli bir artış olduğunu gösteren tahminler ışığında, günümüz ekosistemlerinin istikrarını değerlendirmenin önemini vurguluyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: Deoksijenasyon nedir?

C: Deoksijenasyon, deniz ekosistemleri üzerinde zararlı etkilere sahip olabilecek ve türlerin yok olmasına yol açabilecek deniz ortamlarındaki oksijen seviyelerinin azalması anlamına gelir.

Soru: Triyas-Jura kitlesel yok oluşu neydi?

C: Triyas-Jura kitlesel yok oluşu, yaklaşık 200 milyon yıl önce, küresel ekosistemlerin çökmesine ve çok sayıda türün yok olmasına yol açan büyük bir olaydı.

Soru: Çamur taşı yatakları nelerdir?

C: Çamur taşı yatakları, esas olarak ince taneli çamur parçacıklarından oluşan tortul kaya oluşumlarıdır. Geçmiş çevresel koşullar hakkında değerli bilgiler sağlayabilirler.

S: Bu araştırma ekosistem istikrarı anlayışımıza nasıl katkıda bulunuyor?

C: Bu araştırma, yerel düzeydeki rahatsızlıkların bile küresel deniz ekosistemleri üzerinde geniş kapsamlı sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Çevresel değişiklikler karşısında ekosistem istikrarının değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.