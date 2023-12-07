Mumyalanmış Fareler Beklentileri Reddetti, Zorlu Koşullarda Hayatta Kaldı

Current Biology dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, şaşırtıcı bir keşfi ortaya çıkardı: yüksek rakımlı And yanardağlarında mumyalanmış fareler bulundu. Bu bulgular omurgalı yaşamının fizyolojik sınırlarına ilişkin anlayışımıza meydan okuyor ve bu dirençli farelerin hayatta kalma mekanizmalarına ilişkin daha fazla araştırma yapılmasına yol açtı.

Şili ile Arjantin arasında yer alan Puna de Atacama'nın yüksek zirveleri Mars'taki zorlu koşulları anımsatıyor. Seyrek atmosfer ve dondurucu sıcaklıklar nedeniyle bu zirvelerin daha önce memeliler için yaşanmaz olduğu düşünülüyordu. Ancak araştırmacılar Volcán Salín'in zirvesinde ilk mumyalanmış fareye rastlayarak bu algıyı kırdı.

Lincoln'deki Nebraska Üniversitesi'nden kıdemli yazar Jay Storz, keşif karşısında şaşkınlığını dile getirerek şöyle dedi: "Farelerin aslında bu kadar yüksekte yaşaması, küçük memelilerin fizyolojik toleranslarını hafife aldığımızı gösteriyor." Bu, yalnızca iyi eğitimli dağcıların aşırı yüksekliklerde hayatta kalabileceği inancına meydan okuyor.

Araştırmacıların daha sonraki araştırmaları aynı zirvede yedi mumyalanmış fare daha ortaya çıkardı ve bu da onların diğer And yanardağlarının zirvelerini sistematik olarak aramasına yol açtı. Toplamda, 13 metrenin üzerindeki birçok volkanda 6,000 mumyalanmış fare keşfettiler; bunların bazılarına diğer farelerin iskelet kalıntıları da eşlik ediyordu.

Radyokarbon tarihlemesi, bu mumyalanmış farelerin en fazla yalnızca birkaç on yıllık olduğunu, bazılarının potansiyel olarak 350 yıl öncesine ait olduğunu ortaya çıkardı. Genetik analiz, bunların Phyllotis vaccarum adı verilen ve genellikle alçak rakımlarda bulunan yaprak kulaklı bir fare türü olduğunu belirledi.

Keşif, yüksek rakımlardaki memeli yaşamına ilişkin birçok soruyu gündeme getiriyor. Araştırmacılar şimdi bu yüksek rakımlı farelerin düşük oksijen koşullarında hayatta kalmasını sağlayabilecek fizyolojik özellikleri inceliyorlar. Yüksek rakımlardan toplanan tutsak fareler üzerinde deneyler yapılırken, Arjantin, Bolivya ve Şili'deki And zirvelerinde dağcılık araştırmaları devam ediyor.

Jay Storz'un vurguladığı gibi, "Aşırı yüksek ortamların ekolojisi hakkında şaşırtıcı yeni keşifler yapmaya devam ediyoruz." Bu çığır açıcı araştırma, bu farelerin dikkat çekici dayanıklılığına ışık tutuyor ve omurgalıların hayatta kalmasının sınırlarına ilişkin daha fazla araştırmaya kapı açıyor.