Yeni Araştırma Antik Mezarlarla İlgili Şaşırtıcı Detayları Ortaya Çıkardı

Almanya'da son dönemde antik bir mezarlık alanında yapılan araştırmalar, mezarın sakinleri hakkında yeni ve şaşırtıcı bilgileri ortaya çıkardı. 89 yıl önce yapılan keşif, birlikte gömülmüş bir kadın ve bir bebeğe ait kalıntılardan oluşuyordu. Önceki inanışlar ikilinin bir anne ve oğul olduğu yönündeydi ancak genetik analiz, ilişkilerinin daha mesafeli olduğunu gösterdi.

Konferans tutanaklarında yayınlanan "Propylaeum" bölümüne göre kadın, erkek olan bebeğin dördüncü veya beşinci derece akrabasıydı. Bu bulgu, çocuğun (büyük) büyük-büyük-büyük-büyükannesinden birkaç on yıl sonra gömüldüğünü gösteriyor. Cenazedeki karmaşık aile bağlantıları araştırmacıları büyüledi ve dönemin kültürel uygulamalarına ışık tuttu.

Cenaze töreninin özellikle ilgi çekici yönlerinden biri de kadınla birlikte gömülen nesnelerdir. Bu eserler uzmanların onun muhtemelen bir şaman olduğu sonucuna varmasına yol açtı. Geçmişi yaklaşık 9,000 yıl öncesine dayanan mezar alanı, eski kültürlerin manevi inanç ve uygulamalarına dair değerli bilgiler sunuyor.

Genetik analiz ayrıca kadının Batı Avrupalı ​​avcı-toplayıcılar arasında ortak olan bazı fiziksel özelliklere sahip olduğunu da ortaya çıkardı. Günümüz Avrupalılarına göre daha koyu saçları ve ten rengi vardı ve daha açık, mavimsi gözlere sahip olduğuna inanılıyor. Bu özellikler, eski popülasyonların genetik çeşitliliğine ve karmaşıklığına dair daha fazla kanıt sağlıyor.

Araştırma, Almanya'daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü Arkeogenetik Bölümü grup lideri Wolfgang Haak tarafından yürütüldü. Haak ve ekibi, kadının tüm genomunu sıralayarak bu antik mezar alanına dair yeni bir anlayışı gün ışığına çıkardı.

Bu keşif, binlerce yıl önce var olan zengin tarihi ve karmaşık sosyal dinamikleri hatırlatıyor. Bilim insanları genetik analiz ve diğer yöntemlerle yeni bilgiler ortaya çıkarmaya devam ettikçe geçmişe dair bilgimiz de genişlemeye devam edecek.