Mga Bagong Pagbabago sa Pagpepresyo at Partnership na Inihayag ng Wahoo at Zwift

Si Wahoo at Zwift, dalawang nangungunang manlalaro sa panloob na industriya ng pagbibisikleta, ay gumawa kamakailan ng ilang makabuluhang pagbabago na nakatakdang makaapekto sa parehong mga mamimili at sa industriya sa kabuuan. Ang pinaka-kapansin-pansing pagbabago ay ang permanenteng pagbabawas ng presyo para sa Wahoo KICKR CORE, isa sa mga sikat na tagapagsanay ng Wahoo. Ang dating presyo ay $599, ito ay magagamit na ngayon para sa $449.

Ngunit ang mga pagbabago ay hindi titigil doon. Nag-aalok din ang Wahoo ng all-inclusive na opsyon para sa KICKR CORE, na may kasamang pre-installed na cassette at isang 1-taong subscription sa Zwift sa halagang $599. Bilang karagdagan, ang Wahoo ay nagpapakilala ng mga bundle para sa kanilang iba pang mga produkto ng hardware na may kasamang 1-taong Zwift na subscription. Nilalayon ng hakbang na ito na bigyan ang mga customer ng higit pang mga opsyon at functionality sa kategoryang indoor cycling.

Sa mga update sa pagpepresyo na ito, binabago ng Zwift at Wahoo ang panloob na karanasan sa pagbibisikleta. Maa-access na ngayon ng mga mamimili ang mga de-kalidad na tagapagsanay sa mas abot-kayang punto ng presyo, na ginagawang mas naa-access ang panloob na pagsasanay kaysa dati.

Bagama't ang mga pagbabagong ito ay walang alinlangan na kapaki-pakinabang para sa mga mamimili, mayroon din silang mga implikasyon para sa industriya. Ang Garmin/Tacx at Elite, dalawang pangunahing manlalaro sa panloob na merkado ng pagbibisikleta, ay maaaring humarap sa mga hamon bilang resulta ng pagbabawas ng presyo na ito. Bukod pa rito, ang hinaharap ng JetBlack, na malapit na gumagana sa Zwift sa Zwift Hub One, ay tila hindi sigurado dahil sa mabilis na pag-unlad ng Wahoo/Zwift partnership.

Sa pangkalahatan, ang mga pagbabagong ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagbabago sa panloob na industriya ng pagbibisikleta. Mae-enjoy na ng mga consumer ang mga de-kalidad na trainer at mas malawak na hanay ng mga opsyon sa mas abot-kayang presyo, habang ang mga manlalaro sa industriya ay dapat umangkop at maghanap ng mga bagong paraan upang makipagkumpitensya sa umuusbong na merkado na ito.

