Inihayag ng Wahoo at Zwift ang Mga Pagsasaayos ng Turbo Trainer, Lumilikha ng Natatanging Positioning sa Market

Ang Wahoo at Zwift, dalawang nangungunang tatak sa industriya ng pagbibisikleta, ay gumawa ng mga makabuluhang pagsasaayos sa kanilang mga hanay ng turbo trainer, na minarkahan ang isang nakakaintriga na pag-unlad sa kanilang relasyon. Sa isang konektadong hakbang, ang Wahoo ay nag-anunsyo ng mga permanenteng pagbawas sa presyo para sa kanyang Kickr Core at Kickr Snap turbo trainer, na nag-aalok sa mga customer ng mas abot-kayang opsyon para sa panloob na pagsasanay.

Dati nang may presyong £699, ang Kickr Core ay available na ngayon sa halagang £449.99 bilang isang standalone na produkto, na tumutugma sa presyo ng Zwift's Hub, isang matalinong tagapagsanay na nasa gitna ng kaso ng paglabag sa patent court sa pagitan ng dalawang brand noong 2022. Bukod pa rito, Ang Wahoo ay nag-aalok ng Kickr Core na kasama ng isang taon na subscription sa Zwift sa halagang £549.99, na nag-aalok ng nakakaakit na pakete para sa mga naghahanap upang mapahusay ang kanilang karanasan sa panloob na pagsasanay.

Ang Zwift, sa kabilang banda, ay inalis ang Zwift Hub Classic mula sa tindahan nito, na iniiwan lamang ang Hub One smart trainer na magagamit para mabili. Ang hakbang na ito, na kinumpirma bilang permanente ng Zwift, ay nagbibigay-daan sa brand na i-streamline ang mga inaalok nitong produkto at tumuon sa Hub One, na kasama ng makabagong Cog and Click kit. Ang Click ay isang wireless Bluetooth two-button shifter na nagbibigay ng virtual shifting na may adjustable resistance, na nagpapahusay sa panloob na karanasan sa pagbibisikleta.

Sa pag-alis ng Hub Classic, malinaw na pareho ang Wahoo at Zwift na nag-uukit ng mga natatanging posisyon sa merkado. Ang Kickr Core at ang Hub One ay magkakasamang mabubuhay sa merkado, na nag-aalok sa mga customer ng mga natatanging opsyon nang walang direktang kumpetisyon sa pagitan ng mga tatak.

Upang higit pang palakasin ang kanilang partnership, ibebenta rin ng Zwift ang Wahoo Kickr Core sa website nito, na magpapalawak ng kakayahang magamit nito sa iba't ibang mga merkado. Maaaring asahan ng mga customer sa USA, UK, EU, at Canada na mahanap ang Kickr Core sa platform ng e-commerce ng Zwift, na malapit nang makuha ang availability sa Australia at Japan.

Sa konklusyon, ang kamakailang mga pagsasaayos sa Wahoo at Zwift's turbo trainer range ay lumikha ng isang nakakaintriga na market dynamic. Habang patuloy na nagbabago at nagtutulungan ang dalawang brand, makakaasa ang mga siklista ng pinahusay na karanasan sa pagbibisikleta sa loob ng bahay na may mas abot-kaya at advanced na teknolohiyang mga opsyon na mapagpipilian.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang mga turbo trainer?

Ang mga turbo trainer ay mga device na ginagamit ng mga siklista upang i-convert ang kanilang mga regular na bisikleta sa nakatigil na kagamitan sa pagsasanay sa loob ng bahay. Ang mga tagapagsanay na ito ay nagpapahintulot sa mga siklista na gayahin ang mga kondisyon ng pagsakay sa labas at magsanay sa loob ng bahay.

2. Ano ang Zwift?

Ang Zwift ay isang sikat na online na platform ng pagsasanay na pinagsasama ang virtual reality at multiplayer na paglalaro upang magbigay ng kakaibang karanasan sa pagbibisikleta sa loob ng bahay. Pinapayagan nito ang mga siklista na sumakay at makipagkumpitensya sa iba sa isang virtual na mundo.

3. Ano ang Kickr Core?

Ang Kickr Core ay isang matalinong tagapagsanay na ginawa ng Wahoo. Nag-aalok ito sa mga siklista ng makatotohanan at nakaka-engganyong karanasan sa panloob na pagsasanay sa pamamagitan ng pagkopya sa pakiramdam ng pagsakay sa kalsada.

4. Ano ang Hub One?

Ang Hub One ay isang matalinong tagapagsanay na binuo ni Zwift. Ito ay bahagi ng lineup ng Zwift ng mga makabagong panloob na produkto ng pagbibisikleta at nagtatampok ng Cog and Click kit, na nagpapaganda ng karanasan sa paglilipat sa panahon ng mga indoor ride.