Ang mga PayPal Card ay Tugma na Ngayon sa Apple Pay

Ang mga PayPal debit at credit card ay maaari na ngayong idagdag sa Apple Wallet app, na nagpapahintulot sa mga user na gamitin ang serbisyo ng pagbabayad sa mobile ng Apple Pay. Mayroong dalawang paraan para sa pagdaragdag ng mga PayPal card sa app. Una, maaaring buksan ng mga user ang iOS PayPal app at piliin ang banner na "Magbayad gamit ang iyong iPhone" sa homepage, na magre-redirect sa kanila sa Apple Wallet app. Mula doon, maaaring idagdag ang mga PayPal card. Bilang kahalili, maaaring buksan ng mga user ang app at pindutin ang icon na plus sa kanang sulok sa itaas upang sundin ang mga tagubilin para sa pagdaragdag ng mga PayPal credit o debit card sa Wallet app.

Kapag naidagdag na, maaaring mapili ang mga PayPal card para pangasiwaan ang mga transaksyong ginawa gamit ang Apple Pay. Mahalagang tandaan na pinapanatili ng Apple ang 0.15% ng halaga ng transaksyon, ibig sabihin, sa bawat $100 na ginagastos sa pamamagitan ng Apple Pay, pinapanatili ng Apple ang 15 cents.

Ang desisyon ng PayPal na isama ang suporta sa Apple Pay ay darating sa ibang pagkakataon kaysa sa iba pang mga banking at financial services card na naisama na sa Apple Pay. Ang pagkaantala na ito ay maaaring nagmula sa paunang pag-aalinlangan ng PayPal tungkol sa mga benepisyo ng pagpapagana sa Apple Pay compatibility. Gayunpaman, sa kamakailang anunsyo na ito, malinaw na ang anumang mga reserbasyon na hawak ng PayPal ay nagtagumpay na ngayon.

Kahulugan:

PayPal: Isang online na platform sa pagbabayad na nagbibigay-daan sa mga indibidwal at negosyo na gumawa ng mga pagbabayad at maglipat ng pera nang ligtas sa pamamagitan ng internet.

Apple Wallet app: Isang digital wallet application na binuo ng Apple na nagbibigay-daan sa mga user na mag-imbak at mamahala ng iba't ibang paraan ng pagbabayad, loyalty card, boarding pass, at higit pa sa kanilang mga Apple device.

Apple Pay: Isang mobile na pagbabayad at serbisyong digital wallet na binuo ng Apple Inc. na nagpapahintulot sa mga user na magbayad gamit ang kanilang mga Apple device, gaya ng mga iPhone at Apple Watches, sa mga kalahok na retailer.

Pinagmumulan:

– 9to5Mac