Maaaring Sumali ang Mga Miyembro ng Xbox Insider Program sa Closed Beta para sa Party Animals

Inanunsyo ng Microsoft na ang mga miyembro ng Xbox Insider program ay magkakaroon ng pagkakataong lumahok sa isang closed beta test para sa paparating na multiplayer na laro, Party Animals. Ang closed beta ay magbibigay-daan sa mga manlalaro na maranasan ang party-themed na laro bago ang opisyal na paglulunsad nito sa susunod na linggo.

Simula sa Biyernes, Setyembre 15 sa 5 am Pacific time, maaaring mag-apply ang mga miyembro ng Xbox Insider para sa closed beta sa pamamagitan ng paglulunsad ng Xbox Insider Hub app sa kanilang console. Mula doon, maaari nilang piliin ang Party Animals Playtest sa ilalim ng Mga Preview, at pagkatapos ay sumali sa beta. Ang closed beta ay magtatapos sa Martes, Setyembre 19 sa 8:59 am Pacific time.

Kapag natanggap na sa closed beta, makakatanggap ang mga kalahok ng notification sa kanilang Xbox console kapag nagsimula ang beta test. Maaari silang mag-navigate sa Xbox Insider Hub app at piliin ang Ipakita sa Store upang i-download ang beta client.

Nag-aalok ang Party Animals sa mga manlalaro ng pagkakataong makipaglaban sa o laban sa mga kaibigan sa iba't ibang mga mode ng laro. Ang mga manlalaro ay maaaring pumili mula sa iba't ibang cast ng mga kaibig-ibig na hayop at makipagkumpitensya upang maging huling nakatayo sa mapagkumpitensyang brawler na ito.

Ang opisyal na paglulunsad ng Party Animals ay naka-iskedyul para sa Setyembre 20, na may availability sa PC at mga console ng Xbox One, Xbox Series X, at Xbox Series S ng Microsoft. Maaaring gawin ang mga preorder para sa laro sa site ng Xbox.com.

Pinagmumulan:

– Microsoft Blog Post