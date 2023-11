Ang Kompanya ng Social Media ng Elon Musk ay Nagsampa ng Demanda Tungkol sa Mga Paratang ng Nilalaman ng Nazi

By

Ang kumpanya ng social media ng Elon Musk, X, ay nagsampa ng kaso laban sa Media Matters for America at isa sa mga miyembro ng kawani nito, na sinasabing ang isang nai-publish na ulat sa pagsisiyasat ay maling nag-claim na ang nilalaman ng Nazi ay tumatakbo sa X app kasama ng mga advertisement mula sa mga pangunahing korporasyon. Ang demanda ay humihingi ng hindi natukoy na mga pinsala at isang utos para sa Media Matters na alisin ang artikulo.

Ang demanda ay dumating pagkatapos ipahayag ng Texas Attorney General Ken Paxton ang isang pagsisiyasat sa Media Matters para sa posibleng mapanlinlang na aktibidad. Ipinahayag ni Paxton na mahigpit nilang sinusuri ang isyu upang matiyak na ang publiko ay hindi nalinlang ng mga radikal na makakaliwang organisasyon.

Nagpahayag din ng interes si Missouri Attorney General Andrew Bailey sa usapin. Ang demanda, na inihain sa pederal na hukuman sa Fort Worth, Texas, ay nagsasaad na ang paglalarawan ng Media Matters sa X app ay nakakapanlinlang dahil hindi nito tumpak na ipinapakita kung ano ang nakikita ng mga karaniwang user.

Sinasabi ng X na ang Media Matters ay sadyang gumawa ng magkatabing larawan na naglalarawan sa mga post ng mga advertiser sa tabi ng extremist na nilalaman upang makapinsala sa mga benta sa advertising ng X. Gayunpaman, ibinasura ni Media Matters President Angelo Carusone ang demanda bilang isang walang kabuluhang pagtatangka na patahimikin ang mga kritiko ni X, na nagsasaad na ang website ay nasa likod ng pag-uulat nito.

Ang demanda ay nagpapakita ng lumalaking salungatan na kinasasangkutan ng Musk, mga kritiko ng X, at ang magulong relasyon ng kumpanya sa mga advertiser. Noong nakaraang linggo, gumawa si Musk ng mga kontrobersyal na pahayag sa X na yumakap sa isang teorya ng pagsasabwatan na itinuturing na antisemitic. Inilathala ng Media Matters ang ulat nito sa susunod na araw, na lalong sumisira sa reputasyon ng X sa pamamagitan ng pag-highlight sa pagkakaroon ng mga post ng Nazi kasama ng mga advertisement mula sa mga kilalang kumpanya.

Nakita ng X ang ilang mga advertiser na i-pause ang kanilang paggastos sa platform bilang tugon sa ulat. Kasama sa mga advertiser na ito ang Comcast at NBCUniversal. Ang demanda ay nagsasaad na ang Media Matters ay sadyang nakialam sa mga kontrata sa pagitan ng X at ng mga advertiser nito, hinamak ang X ng mga maling pahayag, at labag sa batas na humadlang sa mga relasyon sa negosyo.

Mahalagang tandaan na ang X at Musk ay hindi pinagtatalunan ang pagkakaroon ng Nazi na nilalaman sa app, kung saan ang Musk ay nagtatanggol sa presensya nito bilang isang pagpapakita ng malayang pananalita. Gayunpaman, sinabi ng X na hindi tumpak na kinakatawan ng ulat ng Media Matters ang karaniwang karanasan ng user ng app.

FAQs

1. Ano ang X?

Ang X ay isang kumpanya ng social media na itinatag ni Elon Musk.

2. Ano ang Media Matters for America?

Ang Media Matters for America ay isang progresibong organisasyong tagapagbantay.

3. Bakit nagsampa ng kaso si X?

Nagsampa ng kaso ang X laban sa Media Matters for America at isa sa mga staff nito dahil sa mga paratang ng maling pag-uulat tungkol sa nilalaman ng Nazi sa X app.

4. Ano ang mga legal na claim na ginawa ni X sa demanda?

Ang demanda ay nagsasaad ng sadyang panghihimasok sa mga kontrata, maling pahayag, at labag sa batas na panghihimasok sa mga relasyon sa negosyo.

5. Paano tumugon si X sa demanda?

Kinilala ng X ang pagkakaroon ng materyal ng Nazi sa app ngunit ipinagtanggol ito bilang isang paraan ng malayang pananalita.