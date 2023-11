Breaking News: X Messaging Platform Files Lawsuit Against Media Watchdog Group

By

Sa isang nakamamanghang turn of events, ang X, ang kilalang messaging platform, ay nagsampa ng kaso laban sa media watchdog group na Media Matters. Ang demanda ay nagsasaad na ang Media Matters ay sinisiraan ang X pagkatapos mag-publish ng isang ulat na nagsasabing ang mga ad para sa mga pangunahing brand ay ipinakita kasama ng mga post na nagpo-promote ng Nazism.

Ang ulat na ito, na inilabas noong Huwebes, ay nagdulot ng galit at nag-udyok sa IBM, Comcast, at iba pang mga advertiser na bawiin ang kanilang mga ad mula sa platform. Lumalaki ang backlash laban sa X mula nang makuha ito ng Musk para sa napakaraming $44 bilyon noong Oktubre 2022, habang ang mga advertiser ay nagpapahayag ng mga alalahanin sa mga kontrobersyal na post at pagtanggal ng empleyado na naglalayong i-moderate ang content.

Noong Sabado, pumunta si Musk sa social media upang ipahayag ang mga plano ni X na maglunsad ng isang "thermonuclear" na demanda laban sa Media Matters at iba pa na nakipagsabwatan sa kanyang inilarawan bilang isang "mapanlinlang na pag-atake" sa kumpanya.

Sa kabila ng kontrobersya, tiniyak ng X Chief Executive na si Linda Yaccarino ang mga empleyado sa isang tala noong Linggo na ang kumpanya ay aktibong nakikipaglaban sa antisemitism at diskriminasyon. Inamin ni Yaccarino na pansamantalang itinigil ng ilang advertiser ang kanilang mga pamumuhunan kasunod ng ulat, ngunit binigyang-diin na ginawa ng X na malinaw ang pangako nito sa mga proteksyon sa kaligtasan.

Ipinagtanggol ng Pangulo ng Media Matters, Angelo Carusone, ang ulat ng kanyang organisasyon sa isang panayam kamakailan sa Reuters. Sinabi ni Carusone na ang mga natuklasan ng nonprofit ay direktang sumasalungat sa mga pahayag ng X na nagpatupad ito ng mga hakbang sa kaligtasan upang pigilan ang mga ad na lumabas sa tabi ng mapaminsalang nilalaman. Itinampok ni Carusone ang pagkakaroon ng mga ad kasama ng puting nasyonalistang nilalaman, na nagmumungkahi na ang sistema ng X ay hindi gumagana ayon sa nararapat.

Ang legal na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng X at Media Matters ay nagbigay-pansin sa mga hamon na kinakaharap ng mga platform ng pagmemensahe sa pagpapanatili ng kaligtasan ng brand at paglaban sa mapoot na salita. Habang lumalabas ang kaso, nananatiling hindi sigurado ang mga implikasyon para sa parehong mga kumpanya at advertiser.