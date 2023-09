Matagumpay na Napalaki ng mga Chinese Scientist ang mga Kidney na Naglalaman ng mga Human Cell sa Pig Embryo

By

Nakamit ng mga siyentipikong Tsino ang isang makabuluhang tagumpay sa pamamagitan ng matagumpay na paglaki ng mga bato na naglalaman ng mga selula ng tao sa mga embryo ng baboy. Ang groundbreaking na pag-unlad na ito, na maaaring makapagpapahina sa mga kakulangan ng mga organo para sa paglipat, ay inilathala sa journal Cell Stem Cell. Gayunpaman, ang pag-aaral ay nagtaas ng mga etikal na alalahanin dahil ang ilang mga selula ng tao ay natagpuan din sa utak ng mga baboy.

Ang mga mananaliksik, mula sa Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, ay nag-target ng mga bato dahil sa kanilang katanyagan sa gamot ng tao bilang isa sa mga unang organ na nabuo at ang pinakakaraniwang inilipat. Sinabi ng senior author na si Liangxue Lai na ang mga nakaraang pagtatangka na magpalaki ng mga organo ng tao sa mga baboy ay nabigo, na naging kapansin-pansin ang tagumpay na ito.

Ang diskarte na ito ay naiiba sa kamakailang mga high-profile na tagumpay sa United States, kung saan ang genetically modified na mga organo ng baboy ay matagumpay na nailipat sa mga tao. Sa halip, inilarawan ng mga siyentipikong Tsino ang kanilang trabaho bilang isang paunang hakbang sa bioengineering ng organ. Ginamit ng koponan ang pag-edit ng gene ng CRISPR upang tanggalin ang dalawang gene na kinakailangan para sa pagbuo ng bato sa mga embryo ng baboy, na lumikha ng isang "niche." Pagkatapos ay ipinakilala nila ang mga pluripotent stem cell ng tao sa mga embryo, na naging mga gumaganang bato na may 50-60% na mga selula ng tao.

Kahit na ang pagkakaroon ng mga selula ng tao sa utak ng baboy ay nagdudulot ng mga alalahanin, ang pananaliksik na ito ay isang makabuluhang milestone. Gayunpaman, maraming hamon ang kailangan pa ring tugunan bago maging isang praktikal na solusyon ang eksperimentong ito. Plano ng mga siyentipiko na i-optimize ang kanilang teknolohiya para magamit sa paglipat ng tao, ngunit may mga limitasyon, tulad ng mga vascular cell na nagmula sa baboy sa mga bato na maaaring humantong sa pagtanggi. Ang koponan ay naglalayon din na higit pang paunlarin ang mga bato at galugarin ang lumalaking iba pang mga organo ng tao, tulad ng puso at pancreas, sa mga baboy.

Sa buod, nakamit ng mga Chinese scientist ang world-first sa pamamagitan ng matagumpay na pagpapalaki ng mga kidney na naglalaman ng mga selula ng tao sa mga embryo ng baboy. Bagama't ang pambihirang tagumpay na ito ay nagdudulot ng mga etikal na alalahanin, nagpapakita rin ito ng isang magandang direksyon para sa pagtugon sa mga kakulangan sa donasyon ng organ. Plano ng pangkat ng pananaliksik na malampasan ang mga umiiral na hamon at i-optimize ang teknolohiya para sa potensyal na paggamit sa paglipat ng tao.

