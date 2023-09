Babae ay Nagsalita Tungkol sa Dekada ng Pananakit Pagkatapos ng Pelvic Mesh Surgery

Isang babae ang nagsalita tungkol sa "impiyerno" na kanyang tiniis sa loob ng mahigit isang dekada kasunod ng pelvic mesh surgery na isinagawa ng isang Bristol surgeon na kasalukuyang nahaharap sa isang maling pagdinig. Si Jennifer Hill, 74, ay isa sa mahigit 200 pasyente na inamin ng North Bristol NHS Trust na dumanas ng "pinsala" bilang resulta ng hindi kinakailangang operasyon sa pelvic floor gamit ang artipisyal na mesh na isinagawa ni Dr. Anthony Dixon. Si Ms. Hill ay sumailalim sa operasyon noong 2012 at muli noong 2016, at nakaranas ng maraming taon ng trauma at malaking epekto sa kanyang buhay.

Si Dr. Dixon, isang nangungunang UK pelvic surgeon, ay gumamit ng artificial mesh upang iangat ang prolapsed bowels, isang pamamaraan na kilala bilang laparoscopic ventral mesh rectopexy (LVMR). Nagsagawa siya ng mga operasyon sa Southmead Hospital, gayundin sa pribadong pasilidad na Spire Hospital, kung saan madalas na nire-refer ang mga pasyente ng NHS para sa paggamot. Si Ms. Hill ay pinayuhan na magpatingin kay Dr. Dixon ng isang gastroenterologist sa Spire Hospital para sa kanyang Irritable Bowel Syndrome (IBS), ngunit pagkatapos ay na-diagnose siya na may rectal at vaginal prolapse. Pagkatapos ng operasyon, lumala ang kanyang mga sintomas.

Si Ms. Hill ay naiwan na may pinsala sa ugat, patuloy na mga isyu sa pagdumi, kahirapan sa pagtulog at pagkain, matinding pananakit, at ang pangangailangang patubigan ng colon nang maraming beses araw-araw. Hindi na siya nakipagtalik mula nang maoperahan dahil sa sakit. Umaasa si Ms. Hill na sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa kanyang mga karanasan at pagbibigay ng katibayan sa pagdinig ng maling pag-uugali, makakamit niya ang ilang pagsasara at magbibigay ng aliw sa iba sa mga katulad na posisyon.

Ang pagsusuri ng North Bristol NHS Trust na inilathala noong nakaraang taon ay natagpuan na ang 203 mga pasyente na sumailalim sa LMVR na operasyon ni Dr. Dixon sa pagitan ng 2007 at 2017 ay dapat sana ay inalok ng alternatibong paggamot bago magpatuloy sa operasyon. Si Linda Millband, pambansang pinuno ng mga pagkilos ng grupong klinikal na kapabayaan sa Thompsons Solicitors, ay sumusuporta sa humigit-kumulang 100 dating mesh na mga pasyente ni Dr. Dixon. Naniniwala siya na ang pagdinig ay tututuon sa kung mayroong sapat na pahintulot, kung ang mga alternatibong paggamot ay iniaalok, at kung ang mga pasyente ay wastong nabigyan ng kaalaman tungkol sa mga panganib ng operasyon.

– Pelvic Mesh: Isang medikal na aparato na ginagamit upang suportahan ang mga organo sa pelvic region, kadalasang ginagamit sa pelvic organ prolapse o stress sa mga operasyon sa kawalan ng pagpipigil sa ihi.

– Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy (LVMR): Isang surgical technique na gumagamit ng artificial mesh para iangat ang prolapsed bowels.

– Prolapsed Bowels: Isang kondisyon kung saan ang tumbong ay lumulubog o lumalabas sa ari o anus.

– General Medical Council (GMC): Isang regulatory body na responsable para sa pagpapanatili ng mga pamantayan ng medikal na kasanayan sa UK.

– National Health Service (NHS): Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan na pinondohan ng publiko sa UK.

