Ang New York Liberty ng WNBA ay Nakipagtulungan sa Xbox para sa Starfield-themed Court

Ang New York Liberty, isang propesyonal na koponan ng basketball ng kababaihan sa WNBA, ay nakipagsosyo sa Xbox upang lumikha ng isang natatanging Starfield-themed court. Sa pakikipagtulungan sa pagitan ng palakasan at paglalaro, ang disenyo ng korte ay nagtatampok ng kakaibang kulay na parang bahaghari ng Starfield sa susi at mga logo ng Starfield malapit sa kalahating linya. Ang hukuman ay ilalapat sa Barclays Center para sa laro ng Liberty laban sa Los Angeles Sparks at sa Washington Mystics. Ito ay minarkahan ang pangalawang pagkakataon na ang Liberty ay nakipagtulungan sa Xbox para sa isang video game-inspired court, ngunit ang unang pagkakataon na ito ay partikular na nakabatay sa isang laro.

Ang CEO ng New York Liberty na si Keia Clarke ay nagpahayag ng pananabik tungkol sa pakikipagtulungan, na nagsasabi, "Ipinagmamalaki naming ipagpatuloy ang aming award-winning na partnership sa Xbox na nagpapakita ng isa pang first-of-its-kind secondary court at ang pandaigdigang paglulunsad ng Starfield." Binigyang-diin din ni Clarke ang pagkakataong makipag-ugnayan at makipag-ugnayan sa mga bagong tagahanga habang lumilikha ng synergy sa pagitan ng WNBA at mga komunidad ng gaming. Inilabas ng Bethesda Studios, ang developer sa likod ng Starfield, ang inaabangang laro noong Setyembre 6 para sa Xbox Series X/S, PC sa pamamagitan ng Windows, Steam, at Game Pass.

Ipinahayag ng boss ng Xbox na si Phil Spencer na nalampasan na ng Starfield ang isang milyong kasabay na manlalaro sa opisyal na araw ng paglulunsad nito. Ang pakikipagtulungang ito sa pagitan ng New York Liberty at Xbox ay hindi lamang nagpapakita ng intersection ng sports at gaming ngunit umaayon din sa mga makasaysayang milestone para sa magkabilang panig. Sa paglabas ng Starfield, na pinakamalaking video game ng Bethesda Studios sa loob ng mahigit isang dekada, at nararanasan ng New York Liberty ang kanilang pinakamahusay na season sa kasaysayan ng franchise, ang partnership ay nagpapahiwatig ng isang kapana-panabik na panahon para sa parehong organisasyon.

Pinagmumulan:

– Xbox (xbox.com)

– Bethesda Softworks (bethesda.net)