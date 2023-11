Maaabutan ba ng Amazon ang Walmart?

Sa mundo ng retail, dalawang higante ang nakikipaglaban dito para sa supremacy: Amazon at Walmart. Habang ang Walmart ay matagal nang nangingibabaw na puwersa sa brick-and-mortar retail, ang Amazon ay mabilis na tumaas upang maging isang powerhouse sa industriya ng e-commerce. Ang tanong sa isip ng lahat ay kung maaabutan ba ng Amazon ang Walmart at aangkinin ang nangungunang puwesto sa mundo ng retail.

Ang meteoric na pagtaas ng Amazon sa mga nakaraang taon ay hindi maaaring balewalain. Binago ng kumpanya ang paraan ng pamimili ng mga tao, nag-aalok ng malawak na seleksyon ng mga produkto, mapagkumpitensyang presyo, at maginhawang opsyon sa paghahatid. Sa Prime membership program nito, ang Amazon ay lumikha ng isang matapat na base ng customer na patuloy na lumalaki. Ang pagkuha nito ng Whole Foods Market ay minarkahan din ang pagpasok nito sa industriya ng grocery, na higit pang pinalawak ang abot nito.

Sa kabilang banda, ang Walmart ay may matagal nang itinatag na presensya kasama ang malawak nitong network ng mga pisikal na tindahan. Ang retail giant ay namumuhunan nang malaki sa mga kakayahan nito sa e-commerce upang makipagkumpitensya sa Amazon. Ang mga online na benta ng Walmart ay patuloy na tumataas, at ang kumpanya ay gumawa ng mga strategic acquisition upang palakasin ang posisyon nito sa digital space.

Habang ang Amazon ay gumawa ng makabuluhang mga hakbang, ang paglampas sa Walmart ay hindi madaling gawa. Ang mga pisikal na tindahan ng Walmart ay nagbibigay ng antas ng kaginhawahan at kamadalian na hindi matutumbasan ng Amazon. Bukod pa rito, ang matibay na ugnayan ng Walmart sa mga supplier at ang kakayahan nitong mag-alok ng mga mapagkumpitensyang presyo ay nagbibigay dito ng competitive na kalamangan.

FAQ:

Q: Ano ang e-commerce?

A: Ang e-commerce ay tumutukoy sa pagbili at pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo sa internet.

Q: Ano ang brick-and-mortar retail?

A: Ang Brick-and-mortar retail ay tumutukoy sa mga tradisyonal na pisikal na tindahan kung saan ang mga customer ay maaaring bumisita at makabili nang personal.

Q: Ano ang Prime membership?

A: Ang Prime membership ay isang serbisyo ng subscription na inaalok ng Amazon na nagbibigay ng iba't ibang benepisyo sa mga miyembro nito, kabilang ang libre at mabilis na pagpapadala, pag-access sa mga serbisyo ng streaming, at mga eksklusibong deal.

Q: Ano ang Whole Foods Market?

A: Ang Whole Foods Market ay isang chain ng grocery store na kilala sa pagtutok nito sa mga natural at organic na produkto. Nakuha ito ng Amazon noong 2017.

Habang nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng Amazon at Walmart, mahirap hulaan ang hinaharap. Ang parehong mga kumpanya ay may kanilang mga kalakasan at patuloy na umuunlad upang matugunan ang nagbabagong pangangailangan ng mga mamimili. Ang pangingibabaw ng Amazon sa e-commerce at ang malakas na pisikal na presensya ng Walmart ay ginagawa silang mga kakila-kilabot na kakumpitensya. Kung malalampasan man ng Amazon ang Walmart ay nananatiling hindi pa nakikita, ngunit isang bagay ang tiyak: ang retail landscape ay patuloy na huhubog ng dalawang retail na higanteng ito.