Isang Pangkalahatang Pamantayan: Ang Kahalagahan ng Matter para sa Mga Smart Home Device

Ang pagkakaroon ng matalinong tahanan ay maaaring maging maginhawa at kasiya-siya, ngunit madalas itong kasama ng abala sa pagharap sa iba't ibang pamantayan para sa iba't ibang device. Nangangahulugan ito ng maraming hub, app, at kumplikadong proseso ng pag-setup. Ang Matter, isang bagong pamantayan ng teknolohiya para sa mga smart home device, ay naglalayon na lutasin ang problemang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangkalahatang pamantayan na maaaring sundin ng lahat ng device.

Sa isang matalinong pag-setup sa bahay, maaaring mayroon kang mga lightbulb mula sa isang kumpanya, mga plug mula sa isa pa, isang watering system mula sa ibang brand, at mga air conditioner mula sa isa pa. Ang bawat isa sa mga produktong ito ay maaaring mangailangan ng sarili nitong hub at app, at maaari silang gumamit ng iba't ibang pamantayan sa pagkakakonekta gaya ng Zigbee, Z-wave, at Ha-low. Ang pira-pirasong setup na ito ay maaaring hindi maginhawa at nakakalito para sa mga user.

Hinahangad ng Matter na pag-isahin ang smart home ecosystem sa pamamagitan ng pag-aalok ng iisang pamantayan na maaaring gamitin ng lahat ng device. Sa Matter, maaari kang gumamit ng isang home control hub na pipiliin mo, SmartThings man ito, Google Home, Apple HomeKit, o Alexa. Lahat ng Matter-compliant na device ay gagana nang walang putol sa iyong napiling hub, na inaalis ang pangangailangan para sa maraming app at hub sa buong tahanan mo.

Bilang karagdagan sa pagpapasimple ng pag-setup at kontrol, nagdadala rin ang Matter ng iba pang mga benepisyo. Maaari pa ring gumana ang mga Matter device kahit na ang internet ay down dahil maaari silang kumonekta sa iyong lokal na network. Patuloy na tatakbo nang maayos ang mga eksena at automation na na-set up mo, na tinitiyak na mananatiling gumagana ang iyong smart home kahit sa mga offline na sitwasyon. Ang tampok na ito ay nagtatakda ng Matter bukod sa maraming iba pang mga smart home system.

Ang Matter 1.0 ay inilabas noong nakaraang taon, at ang mga pag-update sa hinaharap ay higit pang magpapalawak ng mga feature at pagiging tugma ng device nito. Kasama sa roadmap ang suporta para sa malawak na hanay ng mga device, kabilang ang mga appliances sa bahay tulad ng mga vacuum robot, washer, dryer, at refrigerator. Karamihan sa mga pangunahing manlalaro sa industriya ng matalinong tahanan ay nakatuon na sa paggamit ng Matter, na ginagawa itong malawak na tinatanggap na pamantayan.

Para sa mga kasalukuyang device, may iba't ibang mga sitwasyon. Maaaring makatanggap ang ilang device ng mga update sa software sa pamamagitan ng wifi para maging tugma ang mga ito sa Matter. Ang mga hub, sa halip na mga indibidwal na device, ay ia-update upang gumana sa Matter, kaya maaaring kailanganin mo pa ring panatilihin ang iyong mga kasalukuyang hub. Maaaring makatanggap din ang ilang Zigbee device ng mga update para sa compatibility. Ang iba pang mga device ay patuloy na gagana sa kanilang mga kasalukuyang system.

Upang ganap na tanggapin ang mga benepisyo ng Matter, inirerekomendang bumili ng mga bagong smart device na may kasamang suporta sa Matter. Habang nakakakuha ka ng mga bagong produkto, maaari mong unti-unting palitan ang mga luma ng mga device na sumusunod sa Matter, na sa huli ay lumilikha ng ganap na pinagsama-sama at maayos na sistema ng smart home.

