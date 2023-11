By

Bakit tinanggal ang Zostavax sa merkado?

Sa isang nakakagulat na hakbang, inihayag kamakailan ng kumpanya ng parmasyutiko na Merck na ihihinto nito ang sikat na bakuna sa shingles, Zostavax. Ang desisyong ito ay nag-iwan sa maraming tao na nagtataka kung bakit ang isang malawakang ginagamit at tila epektibong bakuna ay aalisin sa merkado. Alamin natin ang mga dahilan sa likod ng hindi inaasahang pag-unlad na ito.

Ang pagiging epektibo ng Zostavax:

Ang Zostavax ay ipinakilala noong 2006 bilang unang bakuna upang maiwasan ang mga shingles, isang masakit at potensyal na nakakapanghinang kondisyon na dulot ng muling pag-activate ng varicella-zoster virus, na nagdudulot din ng bulutong-tubig. Napag-alaman na ang bakuna ay humigit-kumulang 51% na epektibo sa pagpigil sa shingles at 67% na epektibo sa pagbabawas ng panganib ng postherpetic neuralgia, isang karaniwang komplikasyon ng shingles.

Ang pagdating ng bago at pinahusay na bakuna:

Ang pangunahing dahilan ng paghinto ng Zostavax ay ang pagpapakilala ng mas bago at mas epektibong bakuna na tinatawag na Shingrix. Binuo ng GlaxoSmithKline, ipinagmamalaki ng Shingrix ang isang kahanga-hangang rate ng pagiging epektibo ng higit sa 90% sa pagpigil sa mga shingles at postherpetic neuralgia. Ang makabuluhang pagpapabuti sa pagiging epektibo ay humantong sa pagbaba sa paggamit ng Zostavax, na nag-udyok sa Merck na bawiin ito mula sa merkado.

Mga alalahanin sa paghina ng pagiging epektibo ng Zostavax:

Ang isa pang kadahilanan na nag-aambag sa pag-alis ng Zostavax ay ang lumiliit na pagiging epektibo nito sa paglipas ng panahon. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang proteksyon ng bakuna ay makabuluhang nababawasan pagkatapos ng unang ilang taon, na nag-iiwan sa mga indibidwal na madaling maapektuhan ng shingle sa bandang huli ng buhay. Ang pagbabang ito sa pagiging epektibo, kasama ang pagkakaroon ng mas mabisang alternatibo, ay lalong nagpabawas sa pangangailangan para sa Zostavax.

FAQ:

Q: Ligtas pa bang gamitin ang Zostavax?

A: Oo, ang Zostavax ay itinuturing pa ring ligtas at epektibo para maiwasan ang mga shingles. Gayunpaman, hindi na ito inirerekomenda dahil sa pagkakaroon ng mas epektibong bakuna, Shingrix.

Q: Maaari ba akong lumipat mula sa Zostavax patungong Shingrix?

A: Oo, kung dati kang nakatanggap ng Zostavax, inirerekumenda na kumpletuhin ang serye ng pagbabakuna ng shingles sa Shingrix upang matiyak ang maximum na proteksyon.

Q: Magiging available ba ang Zostavax sa hinaharap?

A: Itinigil ng Merck ang produksyon at pamamahagi ng Zostavax, kaya malamang na hindi ito magagamit sa hinaharap.

Sa konklusyon, ang paghinto ng Zostavax ay maaaring maiugnay sa pagdating ng isang mas epektibong bakuna, Shingrix, at mga alalahanin sa lumiliit na bisa ng Zostavax sa paglipas ng panahon. Habang itinuturing na ligtas pa rin ang Zostavax, hinihikayat ang mga indibidwal na pumili para sa higit na mahusay na proteksyon na inaalok ng Shingrix.