Bakit na-recall si Shingrix?

Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang sikat na bakuna sa shingles, Shingrix, ay na-recall dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan. Ang pagpapabalik ay nag-iwan sa maraming indibidwal na nagtataka kung bakit ang ganitong malawak na ginagamit at pinagkakatiwalaang bakuna ay inalis sa merkado. Suriin natin ang mga dahilan sa likod ng hindi inaasahang pagbabalik na ito.

Ang Shingrix, na binuo ng pharmaceutical company na GlaxoSmithKline (GSK), ay isang bakuna na ginagamit upang maiwasan ang mga shingles, isang masakit na impeksyon sa viral na dulot ng varicella-zoster virus. Ang Shingrix ay lubos na epektibo sa pagbabawas ng panganib ng shingles at mga komplikasyon nito, na ginagawa itong isang ginustong pagpipilian para sa mga indibidwal na may edad na 50 at mas matanda.

Gayunpaman, ang mga kamakailang ulat ng masamang reaksyon kasunod ng pangangasiwa ng Shingrix ay nagdulot ng mga alalahanin. Kasama sa mga reaksyong ito ang matinding reaksiyong alerhiya, tulad ng anaphylaxis, pati na rin ang iba pang mga side effect tulad ng lagnat, pananakit ng kalamnan, at pagkapagod. Habang ang bilang ng mga naiulat na kaso ay medyo maliit kumpara sa kabuuang bilang ng mga dosis na ibinibigay, ang kalubhaan ng mga reaksyong ito ay nagtulak sa mga awtoridad sa kalusugan na kumilos.

Bilang resulta, sinimulan ng Food and Drug Administration (FDA) ang pagpapabalik sa Shingrix upang masusing imbestigahan ang mga alalahanin sa kaligtasan na nauugnay sa bakuna. Ang pagpapabalik ay isang hakbang sa pag-iingat upang matiyak ang kapakanan ng mga indibidwal na tumatanggap ng bakuna at upang masuri ang mga potensyal na panganib na kasangkot.

FAQ:

Q: Ano ang anaphylaxis?

A: Ang anaphylaxis ay isang malubha at potensyal na nakamamatay na reaksiyong alerhiya na maaaring mangyari sa loob ng ilang minuto ng pagkakalantad sa isang allergen. Maaari itong magdulot ng mga sintomas tulad ng kahirapan sa paghinga, pamamaga ng mukha at lalamunan, mabilis na tibok ng puso, at pagbaba ng presyon ng dugo.

Q: Gaano kabisa ang Shingrix sa pagpigil sa shingles?

A: Ang Shingrix ay lubos na epektibo, na may mga pag-aaral na nagpapakita na binabawasan nito ang panganib ng shingles ng higit sa 90%. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang postherpetic neuralgia, isang masakit na kondisyon na maaaring mangyari pagkatapos ng impeksyon sa shingles.

Q: Dapat bang mag-alala ang mga indibidwal na nakatanggap na ng Shingrix?

A: Ang pagpapabalik ay isang hakbang sa pag-iingat, at ang mga naiulat na masamang reaksyon ay bihira. Kung natanggap mo na ang bakuna at hindi nakaranas ng anumang malubhang epekto, walang agarang dahilan para mag-alala. Gayunpaman, palaging ipinapayong kumunsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga alalahanin o tanong.

Habang nagpapatuloy ang mga pagsisiyasat sa kaligtasan ng Shingrix, mahalagang bigyang-priyoridad ang kapakanan ng mga indibidwal at tiyakin na ang anumang potensyal na panganib na nauugnay sa bakuna ay lubusang natutugunan. Ang pagpapabalik ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng mahigpit na pagsusuri at pagsubaybay sa mga bakuna upang mapanatili ang tiwala at tiwala ng publiko sa kanilang kaligtasan at bisa.