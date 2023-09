Paggalugad sa Mga Limitasyon ng Pagbuo ng Pamamaraan sa Starfield

Ang Starfield, ang pinakabagong open-world RPG ng Bethesda, ay nakakuha ng mga manlalaro sa malawak nitong uniberso upang galugarin. Gayunpaman, maraming mga manlalaro ang nakapansin ng kakaibang pattern: ang mga patay na dayuhan ay nakakalat sa mga planeta. Itinatampok ng pagtuklas na ito ang mga limitasyon ng pagtitiwala ni Bethesda sa pagbuo ng pamamaraan.

Ipinagmamalaki ng Starfield ang isang napakalaking mundo na may daan-daang quests, spaceship, alien na nilalang, at planeta upang matuklasan. Ang catch ay ang karamihan sa nilalaman ay nabuo ayon sa pamamaraan, sa halip na ginawa ng mga developer. Habang mas malalim ang pag-aaral ng mga manlalaro sa laro, nagsisimula silang mapansin ang mga paulit-ulit na elemento, tulad ng magkaparehong mga outpost na may iba't ibang NPC o katulad na mga halaman na may iba't ibang pangalan.

Ang isang partikular na pattern na nakita ng mga manlalaro ay ang pagkakaroon ng mga patay na hayop. Habang naghahanap ng mga lokasyon upang lumikha ng mga outpost, ang mga manlalaro ay natitisod sa mga tumpok ng mga patay na alien na nilalang, madalas malapit sa malalaking bato o pormasyon. Ang sanhi ng hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nagiging malinaw kapag sinusuri ang ecosystem ng laro.

Sa Starfield, ang mga planeta ay pinaninirahan ng iba't ibang uri ng dayuhan, kabilang ang mga herbivore at mandaragit. Ang problema ay nakasalalay sa pagiging agresibo ng mga mandaragit, na gumagala sa mga pakete at mabilis na nag-aalis ng mga mahihinang herbivore. Habang pinagmamasdan ng mga manlalaro ang mga pagtatagpo na ito, nasaksihan nila ang mga kawan ng mapayapang herbivore na nawasak ng ilang malalakas na mandaragit. Ang hindi balanseng dinamikong ito ay nagreresulta sa mga tambak ng mga patay na hayop na nakakalat sa buong planeta ng laro.

Higit pa rito, napansin din ng mga manlalaro ang paulit-ulit na nilalaman na lampas sa pagkakaroon ng mga patay na hayop. Ang mga nilalang sa iba't ibang planeta ay nagpapakita ng magkatulad na pag-uugali at katangian, na humahantong sa isang pakiramdam ng paulit-ulit at kakulangan ng mga natatanging karanasan. Ang pagiging pamilyar ng mga nilalang at kapaligiran na ito ay nagpapahina sa pananabik sa paggalugad sa malawak na kalawakan ng Starfield.

Bagama't ang procedural generation ng Starfield ay nagbibigay-daan para sa isang malawak at magkakaibang uniberso, ito rin ay may kasamang kakulangan ng paulit-ulit na nilalaman. Ang mga manlalaro ay nagnanais ng mas kakaiba at ginawang kamay na mga mundo ng mga nakaraang titulo ng Bethesda, tulad ng Fallout 3 at Skyrim. Gayunpaman, patuloy na nag-aalok ang Starfield ng nakaka-engganyong space RPG na karanasan na nakakaakit ng mga manlalaro sa engrandeng sukat nito at mga pagkakataon sa paggalugad.

Mga Pinagmulan: Bethesda Games Studio