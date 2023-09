Diskarte sa Riot Games sa Likod ng Mga Temporary Game Mode sa League of Legends

Ang Riot Games, ang lumikha ng League of Legends, ay nagpakilala ng maraming mga mode ng laro sa mga nakaraang taon. Bagama't ang ilan ay naging permanenteng karagdagan sa laro, ang iba ay pansamantalang nagpakita lamang. Itinaas nito ang tanong kung bakit gumugugol ng oras ang Riot sa pagbuo ng mga mode ng laro na hindi mananatili.

Ang isa sa mga kamakailang mode ng laro na ipinakilala ng Riot ay ang Arena, isang 2v2v2v2 mode kung saan ang mga koponan ay nagsasagawa ng mabilis at magulong labanan. Sa buong laro, ang mga manlalaro ay tumatanggap ng mga wild augment na nagpapabago sa kanilang istilo ng paglalaro. Sa kabila ng mahusay na pagtanggap ng mga manlalaro, ang Arena ay magagamit lamang sa isang limitadong oras hanggang sa pagbabalik nito sa Disyembre. Gayunpaman, ito ay bahagi ng intensyonal na diskarte ng Riot.

Ipinaliwanag ni Eduardo Cortejoso, isang producer ng laro sa Riot Games, na ang mga nakaraang mode ay sinusukat batay sa mga partikular na pamantayan tulad ng mga oras ng laro o mga pagbili sa bawat account. Gayunpaman, sa Arena, nais ng Riot na gamitin ito bilang isang pagkakataon upang muling buuin ang tiwala ng manlalaro. Ang desisyong ito ay naimpluwensyahan ng League of Legends na dumaan sa isang mahirap na patch sa simula ng taon.

Ang Arena ay sinadya upang maging bahagi ng mas malaking pagsisikap na tugunan ang mga reklamo ng tagahanga tungkol sa pagwawalang-kilos at pagbaba ng kaalaman ng laro. Ang koponan ng Liga ay naglalayong lumikha ng isang mode na maaaring itayo sa kasunod na mga pag-ulit. Nais nilang mapanatili ang aspeto ng koponan na ginagawang kasiya-siya ang Liga, na humantong sa kanila na tumira sa isang 2v2 na format. Nagbibigay-daan ito para sa isang team-oriented na karanasan habang binabawasan ang mga hadlang sa mataas na kalidad na gameplay.

Bagama't nawala ang Arena sa kliyente pagkatapos ng unang pagtakbo nito, ang magandang balita ay babalik ito, kasama ang Nexus Blitz. Ang susunod na bersyon ng Arena ay magtatampok ng mga tweak at bagong twist, tulad ng mga karagdagang augment para sa mga manlalaro na mag-eksperimento. Sinasalamin nito ang pagbabago sa kung paano lumalapit ang Riot sa mga pansamantalang mode ng laro, na naglalayong galugarin ang mga hindi gaanong naseserbisyuhan na madla at matugunan ang mga hindi natutugunan na inaasahan.

Kinikilala ni Cortejoso na ang pamamaraang ito ay maaaring maghatid ng mas kaunting mga manlalaro ngunit umaasa ito na magreresulta ito sa mas malawak na hanay ng mga karanasan ng manlalaro. Plano ng Riot na higit na tumuon sa pag-aaral at pag-eeksperimento sa mga mode sa mga darating na taon, na tinatanggap ang mas magaan na diskarte sa pag-unlad.

Sa buod, ang diskarte ng Riot Games sa likod ng mga pansamantalang mode ng laro tulad ng Arena sa League of Legends ay dalawang beses. Una, ito ay nagsisilbing isang pagkakataon upang muling buuin ang tiwala ng manlalaro at tugunan ang mga alalahanin. Pangalawa, binibigyang-daan nito ang Riot na galugarin ang mga bagong ideya, i-target ang mga partikular na madla, at lumikha ng iba't ibang karanasan ng manlalaro. Bagama't ang mga mode na ito ay maaaring hindi manatili nang permanente, nag-aambag sila sa patuloy na ebolusyon ng League of Legends.