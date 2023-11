Bakit napakahusay ng Walmart?

Sa lubos na mapagkumpitensyang industriya ng retail, napanatili ng Walmart ang posisyon nito bilang dominanteng manlalaro. Sa mahigit 11,000 na tindahan sa buong mundo at kita na $524 bilyon sa 2020, patuloy na umuunlad ang retail giant. Kaya, ano ang sikreto sa likod ng tagumpay ng Walmart?

Mababang presyo at malawak na pagpili ng produkto: Isa sa mga pangunahing salik na nag-aambag sa tagumpay ng Walmart ay ang kakayahang mag-alok ng mababang presyo sa malawak na hanay ng mga produkto. Sa pamamagitan ng paggamit ng napakalaking sukat nito at matibay na relasyon sa mga supplier, maaaring makipag-ayos ang Walmart ng mas mahuhusay na deal at maipapasa ang mga matitipid sa mga customer nito. Nakatulong ang diskarteng ito sa Walmart na maakit ang mga mamimiling may kamalayan sa presyo na naghahanap ng halaga para sa kanilang pera.

Mahusay na supply chain: Ang mahusay na pamamahala ng supply chain ng Walmart ay isa pang mahalagang elemento sa tagumpay nito. Naperpekto ng kumpanya ang sining ng pamamahala ng imbentaryo, tinitiyak na palaging available ang mga produkto sa mga istante. Sa pamamagitan ng paggamit ng advanced na teknolohiya at data analytics, tumpak na mahulaan ng Walmart ang demand, i-optimize ang distribution network nito, at bawasan ang mga stockout. Ang streamline na supply chain na ito ay nagbibigay-daan sa Walmart na matugunan ang mga pangangailangan ng customer nang mabilis at mahusay.

Pamumuhunan sa e-commerce: Kinikilala ang lumalaking kahalagahan ng online shopping, ang Walmart ay namuhunan nang husto sa mga kakayahan nito sa e-commerce. Ang kumpanya ay gumawa ng mga makabuluhang acquisition, tulad ng Jet.com at Flipkart, upang palawakin ang online presence nito. Nag-aalok ang online platform ng Walmart ng walang putol na karanasan sa pamimili, na may mga feature tulad ng madaling pag-navigate, mga personalized na rekomendasyon, at maginhawang opsyon sa paghahatid. Nagbunga ang pamumuhunang ito, lalo na sa panahon ng pandemya ng COVID-19, dahil mas maraming customer ang bumaling sa online shopping.

Diskarte na nakasentro sa customer: Ang Walmart ay nagbibigay ng matinding diin sa pag-unawa at pagtugon sa mga pangangailangan ng customer. Patuloy na kinokolekta at sinusuri ng kumpanya ang data ng customer upang makakuha ng mga insight sa mga kagustuhan at uso sa pamimili. Nagbibigay-daan ito sa Walmart na maiangkop ang mga inaalok nitong produkto at mga diskarte sa marketing nang naaayon. Bukod pa rito, ang pangako ng Walmart sa serbisyo at kasiyahan sa customer ay nakatulong sa pagbuo ng tiwala at katapatan sa mga customer base nito.

FAQ:

Q: Ano ang supply chain?

A: Ang supply chain ay tumutukoy sa buong proseso ng paglipat ng mga produkto o serbisyo mula sa unang yugto ng produksyon hanggang sa huling paghahatid sa customer. Kabilang dito ang lahat ng aktibidad, organisasyon, at mapagkukunang kasangkot sa produksyon, pamamahagi, at pagtupad ng mga produkto.

Q: Ano ang e-commerce?

A: Ang E-commerce, maikli para sa electronic commerce, ay tumutukoy sa pagbili at pagbebenta ng mga produkto at serbisyo sa internet. Kabilang dito ang mga online shopping platform, electronic na pagbabayad, at mga digital na transaksyon.

T: Paano nakikipagnegosasyon ang Walmart sa mas magagandang deal sa mga supplier?

A: Ang napakalaking sukat at pangingibabaw ng merkado ng Walmart ay nagbibigay dito ng makabuluhang bargaining power sa mga supplier. Ang kumpanya ay maaaring makipag-ayos sa mga diskwento sa dami, kanais-nais na mga tuntunin sa pagbabayad, at mga eksklusibong deal dahil sa kakayahang mag-alok ng mga supplier ng access sa isang malawak na base ng customer. Bilang karagdagan, ang reputasyon ng Walmart bilang isang maaasahan at pare-parehong mamimili ay ginagawa itong isang kaakit-akit na kasosyo para sa mga supplier.

Sa konklusyon, ang tagumpay ng Walmart ay maaaring maiugnay sa mababang presyo nito, malawak na pagpili ng produkto, mahusay na supply chain, pamumuhunan sa e-commerce, at diskarte sa customer-centric. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aangkop sa pagbabago ng mga kagustuhan ng consumer at pamumuhunan sa teknolohiya, nagtagumpay ang Walmart na manatiling nangunguna sa kompetisyon at mapanatili ang posisyon nito bilang isang retail powerhouse.