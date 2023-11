Nakatakda ba ang Apple na Baguhin ang Industriya ng Smart Ring?

By

Kapag iniisip ng mga tao ang mga naisusuot na fitness tracker, madalas na naiisip ang mga smartwatch tulad ng Apple Watch Series 9. Nag-aalok ang mga device na ito ng hanay ng mga feature sa pagsubaybay sa kalusugan at fitness kasama ng mga notification at app. Ngunit mayroong tumataas na kalakaran sa mundo ng teknolohiyang pangkalusugan: matalinong alahas, partikular na mga matalinong singsing. Habang ang isa sa mga pinakasikat na smart ring na kasalukuyang magagamit ay ang Oura Ring, na nangangailangan ng isang premium na subscription upang ma-access ang mahalagang impormasyon, marami ang nagtataka kung papasok ang Apple sa merkado na ito.

Lumalabas na ang Apple ay nagtatrabaho sa teknolohiya ng matalinong singsing sa loob ng ilang panahon ngayon, bilang ebidensya ng mga patent na inihain para sa isang "electronic ring computing device." Ang mga patent na ito ay nagmumungkahi ng iba't ibang posibilidad para sa isang Apple smart ring, kabilang ang isang mini Apple Watch na may touch screen at haptic na feedback, pati na rin ang mga feature na sumasama sa mixed reality headset ng Apple, ang Vision Pro. Ang ilan sa mga patent na ito ay nag-explore pa nga ng gesture input at mga haptic na notification na katulad ng makikita sa Apple Watch.

Maaaring tugunan ng Apple smart ring ang ilan sa mga limitasyon ng Apple Watch, gaya ng bulkiness nito kapag isinusuot nang magdamag para sa pagsubaybay sa pagtulog. Mas gusto ng maraming indibidwal ang isang mas kaunting opsyon habang natutulog, na ginagawang perpektong alternatibo ang isang matalinong singsing. Bukod pa rito, ang kadalubhasaan ng Apple sa mga pakikipagsosyo sa disenyo at fashion, tulad ng sa Hermès para sa Apple Watch, ay maaaring magresulta sa isang matalinong singsing na pinagsasama ang aesthetics at functionality.

Higit pa rito, ang pagsasama ng Apple smart ring nang direkta sa Fitness o Health app ay maaaring alisin ang pangangailangan para sa isang subscription, na nag-aalok sa mga user ng access sa mahalagang data ng kalusugan nang walang karagdagang gastos. Iibahin nito ang matalinong singsing ng Apple mula sa mga kakumpitensya tulad ng Oura Ring, na nangangailangan ng mga subscription upang i-unlock ang kanilang buong potensyal.

Bagama't nananatiling hindi sigurado kung ang Apple ay aktwal na maglalabas ng isang matalinong singsing o kung ang mga patent na ito ay isasalin sa isang tunay na produkto, ang kumpanya ay may isang track record ng pagbabago ng mga kategorya ng produkto. Nanguna ang Apple Watch para sa mga smartwatch, at ang isang matalinong singsing mula sa Apple ay maaaring magkaroon ng katulad na epekto sa industriya. Ginagamit man ito para lamang sa pag-input sa iba pang hardware ng Apple o isinasama ang mga sensor ng pagsubaybay sa kalusugan sa hinaharap, may malaking potensyal ang isang Apple smart ring.

