Bakit nagsisimula ang Walgreens at Walmart sa Wal?

Sa malawak na tanawin ng mga retail na higante, dalawang kilalang pangalan ang namumukod-tangi: Walgreens at Walmart. Ang parehong kumpanya ay naging mga pangalan, ngunit naisip mo ba kung bakit pareho silang nagsisimula sa "Wal"? Nagkataon lang ba ito o may mas malalim pang kahulugan sa likod nito? Sumisid tayo sa kasaysayan at pinagmulan ng mga higanteng retail na ito upang matuklasan ang sagot.

Ang Pinagmulan ng Walgreens:

Ang Walgreens, ang sikat na chain ng parmasya, ay itinatag noong 1901 ni Charles R. Walgreen. Ang pangalang "Walgreen" ay pinaikli sa "Walgreens" upang gawing mas madaling bigkasin at tandaan. Ang pagdaragdag ng titik na "s" ay isang karaniwang kasanayan sa unang bahagi ng ika-20 siglo upang lumikha ng isang mas katangi-tangi at nakikilalang pangalan ng tatak.

Ang Kapanganakan ni Walmart:

Ang Walmart, sa kabilang banda, ay may bahagyang naiibang kuwento. Ang retail giant ay itinatag noong 1962 ni Sam Walton. Nang buksan ni Walton ang kanyang unang tindahan, pinangalanan niya itong "Walton's Five and Dime." Gayunpaman, habang ang kumpanya ay lumawak at nagbukas ng higit pang mga lokasyon, ang pangalan ay kalaunan ay pinalitan ng "Walmart" noong 1969. Ang desisyon na i-drop ang possessive na "s" ay ginawa upang ipahiwatig na ang Walmart ay hindi lamang isang tindahan ng tao, ngunit isang tatak na pagmamay-ari para sa lahat.

FAQ:

Q: Mayroon bang anumang koneksyon sa pagitan ng Walgreens at Walmart?

A: Sa kabila ng parehong kumpanya na nagsisimula sa "Wal," walang direktang koneksyon sa pagitan ng Walgreens at Walmart. Ang mga ito ay magkahiwalay na entity na may iba't ibang founder at modelo ng negosyo.

Q: Bakit maraming retail store ang nagsisimula sa "Wal"?

A: Ang paggamit ng "Wal" sa mga pangalan ng retail store ay kadalasang isang paraan upang lumikha ng isang nakikilala at hindi malilimutang brand. Hindi ito limitado sa Walgreens at Walmart; Kasama sa iba pang mga halimbawa ang Wal-Mart (ibang kumpanya mula sa Walmart), Wal-Burger, at Wal-Flowers.

Q: Mayroon bang iba pang mga dahilan para sa paggamit ng "Wal" sa isang pangalan ng kumpanya?

S: Bagama't walang tiyak na sagot, ang ilan ay nag-iisip na ang paggamit ng "Wal" ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagtitiwala at pagiging maaasahan, dahil ito ay katulad ng salitang "well." Bilang karagdagan, maaaring ito ay isang paraan upang magbigay-galang sa mga pangalan ng mga tagapagtatag, tulad ng Walgreen at Walton.

Sa konklusyon, ang paggamit ng "Wal" sa mga pangalan ng mga retail na higante tulad ng Walgreens at Walmart ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang sadyang pagpili na ginawa ng mga tagapagtatag upang lumikha ng hindi malilimutan at makikilalang mga pangalan ng tatak. Bagama't walang direktang koneksyon sa pagitan ng dalawang kumpanya, pareho silang naging iconic sa kani-kanilang industriya. Kaya, sa susunod na dumaan ka sa isang Walgreens o Walmart, malalaman mo ang kuwento sa likod ng kanilang mga pangalan.