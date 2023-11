By

Bakit may mga taong hindi nakakakuha ng COVID?

Sa gitna ng patuloy na pandemya ng COVID-19, ito ay isang nakalilitong tanong kung bakit ang ilang mga indibidwal ay tila mas lumalaban sa virus kaysa sa iba. Bagama't ang virus ay nakaapekto sa milyun-milyong tao sa buong mundo, may mga nakaiwas nang tuluyang mahawa nito. Masigasig na pinag-aaralan ng mga siyentipiko at mananaliksik ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, at bagama't walang tiyak na sagot, lumitaw ang ilang salik na maaaring mag-ambag kung bakit hindi nagkakasakit ng COVID ang ilang tao.

Mga salik ng genetiko: Ang isang posibleng paliwanag ay nakasalalay sa ating genetic makeup. Kilalang-kilala na ang mga indibidwal ay nagmamana ng iba't ibang genetic na katangian mula sa kanilang mga magulang, at ang ilan sa mga katangiang ito ay maaaring magbigay ng isang tiyak na antas ng proteksyon laban sa virus. Maaaring maimpluwensyahan ng ilang partikular na gene ang immune response, na ginagawang mas nababanat ang ilang indibidwal sa COVID-19.

Tugon ng Immune System: Ang isa pang mahalagang kadahilanan ay ang lakas at kahusayan ng immune system. Ang isang matatag na immune system ay mas mahusay na nilagyan upang labanan ang mga impeksyon, kabilang ang COVID-19. Ang mga taong may malusog na immune system ay maaaring mas may kakayahang neutralisahin ang virus bago ito magdulot ng malaking pinsala.

Preexisting Immunity: Ang ilang indibidwal ay maaaring mayroon nang dati nang imyunidad sa COVID-19 dahil sa nakaraang pagkakalantad sa mga katulad na coronavirus. Iminumungkahi ng pananaliksik na ang mga indibidwal na nahawahan ng iba pang mga coronavirus, tulad ng mga responsable para sa karaniwang sipon, ay maaaring magkaroon ng ilang antas ng proteksyon laban sa COVID-19.

Mga Salik sa Pag-uugali: Ang mga personal na pag-uugali at pagsunod sa mga hakbang sa pag-iwas ay may mahalagang papel din. Ang mga indibidwal na patuloy na sumusunod sa mga inirekumendang alituntunin, tulad ng pagsusuot ng mga maskara, pagsasagawa ng social distancing, at pagpapanatili ng mabuting kalinisan, ay mas malamang na magkaroon ng virus. Ang mga pag-iingat na ito ay nagbabawas sa panganib ng pagkakalantad at paghahatid.

FAQ:

Q: Maaari bang ganap na maiwasan ng sinuman ang magkaroon ng COVID-19?

S: Bagama't mahirap ganap na iwasan ang virus, ang pagsasagawa ng mga hakbang sa pag-iwas ay makabuluhang binabawasan ang panganib na mahawa ng COVID-19.

Q: Ang ilang mga tao ba ay natural na immune sa COVID-19?

S: Bagama't walang ganap na immune, ang ilang mga indibidwal ay maaaring may genetic o immune system na mga kadahilanan na ginagawang mas lumalaban sa virus.

Q: Maaari bang magbigay ng proteksyon laban sa COVID-19 ang nakaraang pagkakalantad sa ibang mga coronavirus?

A: Iminumungkahi ng pananaliksik na ang nakaraang pagkakalantad sa ibang mga coronavirus ay maaaring magbigay ng ilang antas ng kaligtasan sa sakit laban sa COVID-19.

Sa konklusyon, ang mga dahilan kung bakit ang ilang mga tao ay hindi nakakakuha ng COVID-19 ay maraming aspeto. Ang mga genetic na kadahilanan, isang malakas na immune system, nauna nang umiiral na kaligtasan sa sakit, at pagsunod sa mga hakbang sa pag-iwas ay lahat ay nakakatulong sa kakayahan ng isang indibidwal na maiwasan ang pagkakaroon ng virus. Habang patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, napakahalaga para sa lahat na manatiling mapagbantay at unahin ang mga inirerekomendang hakbang sa pag-iwas upang maprotektahan ang kanilang sarili at ang iba mula sa COVID-19.