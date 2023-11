By

Bakit nagsasara ang Walmarts sa US?

Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ng kapansin-pansing kalakaran ng mga pagsasara ng tindahan ng Walmart sa buong United States. Nagdulot ito ng pagtataka sa maraming tao kung bakit nagsasara ang mga dating umuunlad na retail na higanteng ito. Bagama't walang isang sagot na nalalapat sa bawat pagsasara, maraming salik ang nag-aambag sa hindi pangkaraniwang bagay na ito.

Ang isa sa mga pangunahing dahilan para sa pagsasara ng Walmart ay ang paglipat patungo sa online na pamimili. Sa pagtaas ng mga higanteng e-commerce tulad ng Amazon, parami nang parami ang mga mamimili ang nagpasyang gawin ang kanilang mga pagbili online kaysa sa pagbisita sa mga pisikal na tindahan. Ang pagbabagong ito sa pag-uugali ng consumer ay humantong sa pagbaba ng trapiko at mga benta para sa mga brick-and-mortar retailer, kabilang ang Walmart.

Ang isa pang kadahilanan ay ang saturation ng merkado. Ang Walmart ay isang nangingibabaw na puwersa sa industriya ng tingi sa loob ng mga dekada, na nagbubukas ng mga tindahan sa hindi mabilang na mga lokasyon sa buong bansa. Gayunpaman, habang nagiging oversaturated ang merkado sa mga tindahan ng Walmart, maaaring piliin ng kumpanya na isara ang mga lokasyong hindi mahusay ang performance upang ma-optimize ang kanilang mga operasyon at tumuon sa mga lugar na mas kumikita.

Bukod pa rito, ang pagbabago ng demograpiko at mga kondisyong pang-ekonomiya ay gumaganap ng isang papel sa mga pagsasara ng tindahan. Habang nagbabago ang mga populasyon at umuunlad ang mga komunidad, maaaring makita ng ilang tindahan ng Walmart ang kanilang mga sarili sa mga lugar na may bumababang populasyon o naghihirap na ekonomiya. Sa ganitong mga kaso, maaaring hindi na mabubuhay sa pananalapi para sa kumpanya na panatilihing bukas ang mga tindahang ito.

FAQ:

T: Ilang mga tindahan ng Walmart ang nagsara nitong mga nakaraang taon?

S: Bagama't nag-iiba-iba ang eksaktong bilang, tinatantya na daan-daang mga tindahan ng Walmart ang nagsara sa United States sa nakalipas na ilang taon.

T: Lahat ba ng pagsasara ng Walmart ay dahil sa online shopping?

A: Hindi, habang ang online shopping ay isang makabuluhang salik, ang iba pang mga dahilan gaya ng saturation ng market at pagbabago ng mga demograpiko ay nakakatulong din sa mga pagsasara ng tindahan.

T: Magsasara ba ang lahat ng mga tindahan ng Walmart sa kalaunan?

A: Malabong magsara ang lahat ng tindahan ng Walmart. Ang kumpanya ay patuloy na umaangkop sa pagbabago ng mga uso sa consumer at namumuhunan sa e-commerce upang manatiling mapagkumpitensya sa industriya ng tingi.

T: Ano ang mangyayari sa mga empleyado kapag nagsara ang isang tindahan ng Walmart?

A: Kapag nagsara ang isang tindahan ng Walmart, karaniwang nag-aalok ang kumpanya ng mga apektadong empleyado ng pagkakataong lumipat sa mga kalapit na lokasyon. Sa ilang mga kaso, ang mga empleyado ay maaaring mag-alok ng mga pakete ng severance o tulong sa paghahanap ng bagong trabaho.

Sa konklusyon, ang pagsasara ng mga tindahan ng Walmart sa US ay maaaring maiugnay sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang pagtaas ng online shopping, saturation ng market, at pagbabago ng demograpiko. Bagama't maaaring nakakabahala ang trend na ito para sa ilan, ang Walmart ay patuloy na nagbabago at umaangkop sa nagbabagong landscape ng retail upang matiyak ang pangmatagalang tagumpay nito.