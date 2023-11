By

Sino ang mahirap na magsasaka na lumikha ng Walmart?

Sa mataong mundo ng retail, kakaunti ang mga pangalan na may kasing bigat gaya ng Walmart. Sa napakalaking presensya nito at pandaigdigang pag-abot, mahirap isipin na ang retail giant na ito ay dating gawa ng isang hamak na magsasaka. Si Sam Walton, ang tao sa likod ng Walmart empire, ay nagsimula sa isang tindahan noong 1962 at ginawa itong pinakamalaking retailer sa mundo.

Ipinanganak noong Marso 29, 1918, sa Kingfisher, Oklahoma, lumaki si Sam Walton sa panahon ng Great Depression. Natutunan niya ang halaga ng pagsusumikap at pagtitipid mula sa murang edad, habang ang kanyang pamilya ay nagpupumilit na mabuhay. Pagkatapos maglingkod sa militar noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nakipagsapalaran si Walton sa retail na negosyo, na nagbukas ng kanyang unang iba't ibang tindahan sa Newport, Arkansas.

Noong 1962, binuksan ni Walton ang unang tindahan ng Walmart sa Rogers, Arkansas. Sa pagtutok sa pagbibigay ng abot-kayang mga produkto sa mga komunidad sa kanayunan, mabilis na nakakuha ng traksyon ang pananaw ni Walton. Ipinakilala niya ang mga makabagong kasanayan tulad ng mataas na dami ng pagbili at mga agresibong diskarte sa pagpepresyo, na nagbigay-daan sa kanya na mag-alok ng mas mababang presyo kaysa sa kanyang mga kakumpitensya.

FAQ:

Q: Ano ang Walmart?

A: Ang Walmart ay isang multinasyunal na retail na korporasyon na nagpapatakbo ng chain ng mga hypermarket, discount department store, at grocery store.

Q: Paano naging matagumpay si Sam Walton?

A: Ang tagumpay ni Sam Walton ay maaaring maiugnay sa kanyang walang humpay na pagtuon sa pagbibigay ng mga abot-kayang produkto, mga makabagong diskarte sa negosyo, at isang malalim na pag-unawa sa industriya ng tingi.

T: Paano lumaki ang Walmart bilang isang pandaigdigang kumpanya?

A: Ang paglago ng Walmart ay maaaring maiugnay sa diskarte sa pagpapalawak nito, na kinabibilangan ng pagbubukas ng mga bagong tindahan, pagkuha ng mga kasalukuyang retail chain, at pagpapalawak sa buong mundo.

Q: Ano ang variety store?

A: Ang variety store ay isang retail establishment na nagbebenta ng malawak na hanay ng murang mga gamit sa bahay, damit, at iba pang paninda.

Ang dedikasyon ni Sam Walton sa kasiyahan ng customer at ang kanyang kakayahang umangkop sa pagbabago ng mga uso sa merkado ay nagtulak sa paglago ng Walmart. Ngayon, ang Walmart ay nagpapatakbo ng mahigit 11,000 na tindahan sa 27 bansa, na gumagamit ng milyun-milyong tao sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang napakalaking tagumpay, hindi nakalimutan ni Walton ang kanyang mapagpakumbabang simula bilang isang mahirap na magsasaka. Mananatili ang kanyang legacy, habang patuloy na hinuhubog ng Walmart ang retail landscape sa buong mundo.