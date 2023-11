By

Sino ang unang taong nagmamay-ari ng Walmart?

Sa mundo ng retail, ang Walmart ay isang pambahay na pangalan na naging kasingkahulugan ng kaginhawahan, pagiging abot-kaya, at isang one-stop na karanasan sa pamimili. Ngunit naisip mo na ba kung sino ang visionary sa likod ng retail giant na ito? Suriin natin ang kasaysayan ng Walmart at tuklasin kung sino ang unang taong nagmamay-ari ng retail empire na ito.

Ang Pinagmulan ng Walmart

Ang Walmart ay itinatag noong 1962 ni Sam Walton, isang visionary entrepreneur mula sa Arkansas, United States. Si Walton, ipinanganak noong 1918, ay may hilig sa retail at matalas na mata para sa mga pagkakataon sa negosyo. Naniniwala siya sa pag-aalok sa mga customer ng mga de-kalidad na produkto sa abot-kayang presyo, at ang pilosopiyang ito ang naging pundasyon ng tagumpay ng Walmart.

Ang Unang Tindahan ng Walmart

Ang unang tindahan ng Walmart, na kilala bilang Walmart Discount City, ay nagbukas ng mga pinto nito noong Hulyo 2, 1962, sa Rogers, Arkansas. Ito ay isang mababang simula para sa kung ano ang magiging pinakamalaking retailer sa mundo. Ang tagumpay ng tindahan ay hinihimok ng mga makabagong estratehiya ng Walton, tulad ng pag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto, direktang pakikipagnegosasyon sa mga tagagawa para sa mas mababang presyo, at paggamit ng mahusay na mga diskarte sa pamamahala ng imbentaryo.

Pagmamay-ari ni Sam Walton

Bilang tagapagtatag ng Walmart, si Sam Walton ang unang taong nagmamay-ari ng kumpanya. Hawak niya ang karamihan sa mga share at nagsilbi bilang chairman ng board hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1992. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mabilis na lumawak ang Walmart, na nagbukas ng mga bagong tindahan sa buong Estados Unidos at kalaunan ay lumawak sa buong mundo.

FAQs

T: Paano lumaki ang Walmart bilang isang global retail giant?

A: Maaaring maiugnay ang paglago ng Walmart sa walang humpay na pagtutok nito sa kasiyahan ng customer, mababang presyo, at kahusayan sa pagpapatakbo. Nagpatupad ang kumpanya ng mga makabagong diskarte sa pamamahala ng supply chain, niyakap ang teknolohiya, at pinalawak ang mga handog ng produkto nito upang matugunan ang mga pangangailangan ng customer.

T: Sino ngayon ang nagmamay-ari ng Walmart?

A: Ang Walmart ay isang pampublikong kinakalakal na kumpanya, at ang pagmamay-ari nito ay nahahati sa maraming shareholder. Ang pamilyang Walton, mga inapo ni Sam Walton, ay may malaking stake pa rin sa kumpanya at aktibong kasangkot sa pamamahala nito.

T: Ilang mga tindahan ng Walmart ang mayroon ngayon?

A: Noong 2021, ang Walmart ay nagpapatakbo ng mahigit 11,500 na tindahan sa 27 bansa, na ginagawa itong isa sa pinakamalaking employer sa buong mundo.

Sa konklusyon, si Sam Walton ang unang taong nagmamay-ari ng Walmart. Ang kanyang espiritu ng entrepreneurial at pangako sa pagbibigay sa mga customer ng mga de-kalidad na produkto sa abot-kayang presyo ang naglatag ng pundasyon para sa tagumpay ng Walmart. Sa ngayon, patuloy na umuunlad ang Walmart bilang isang pandaigdigang retail giant, na isinasasulong ang pamana ng visionary founder nito.